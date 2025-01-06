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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о готовности 25 января обсудить завершение конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Сперва будут переговоры Украины с США, а только потом с Россией, полагает Зеленский. Москва предлагает Киеву диалог на основе «реалий на земле» и стамбульских соглашений
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил проведение переговоров 25 января с избранным президентом США Дональдом Трампом насчет прекращения вооруженного конфликта. Такое заявление он сделал в подкасте Лекса Фридмана, запись опубликована на YouTube.

Зеленский упомянул эту дату в ответ на слова блогера, который признался: «У меня есть мечта, что, скажем, 25 января или где-то в конце января этого года, вы сядете за стол переговоров с Дональдом Трампом, с Владимиром Путиным и вместе проведете переговоры о прекращении огня со строгими гарантиями безопасности. И соглашение будет заключено».

«Я думаю, 25 января или в какой-нибудь другой день, ну, вы просто сказали 25 января, и я не возражаю, это мой день рождения. Мы садимся за стол переговоров, сначала с Трампом. Мы согласны с ним в том, как мы можем остановить войну», — сказал Зеленский.

Когда Вашингтон и Киев достигнут соглашения, «тогда мы сможем поговорить с русскими», продолжил украинский президент. Зеленский уточнил, что выступает против сценария, в котором он, Путин и Трамп «вот так просто вместе сядут за стол» переговоров.

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Фото:Kent J. Edwards / Reuters

По мнению Зеленского, достичь мирного соглашения можно путем получения Украиной гарантий безопасности, частичного членства в НАТО для контролируемых Киевом территорий, а также с поставками западных вооружений.

Российская сторона выдвигает отличающиеся требования для возобновления мирного диалога: вывод украинской армии из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официальный отказ Киева от претензий на утраченные регионы, закрепление нейтрального, безъядерного и внеблокового статуса Украины, ее демилитаризация, а также снятие международных санкций с России.

Путин в декабре заявил о готовности к диалогу с Украиной «без предварительных условий», «но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года», а также «исходя из реалий, который складываются на земле сегодня».

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
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