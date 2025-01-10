NYT назвала неизвестной судьбу формата «Рамштайн» по Украине из-за Трампа
Контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» может прекратить работу после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, передает газета The New York Times (NYT).
Судьба группы неизвестна из-за нежелания Трампа поддерживать Киев в том же объеме, в каком это делала адмиинстрация Джо Байдена.
«Неясно, будет ли она (группа — РБК) продолжать работу при новой администрации. <…> Трамп очень скептически относится к поддержке Украины, намного меньше вкладывается в альянсы и открыто проявляет благосклонность к президенту Путину», — говорится в статье.
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что команда Трампа предложит новый вариант взаимодействия партнеров Украины. По мнению министра, в январе 2025 года могло состояться последнее заседание группы. Косиняк-Камыш добавил, что все участники встреч поддерживают работу «Рамштайна».
9 января в Германии состоялась встреча партнеров Киева в формате «Рамштайн». По итогам заседания администрация Байдена объявила о выделении военной помощи Киеву в размере $500 млн. Пакет включает дополнительные ракеты для противовоздушной обороны Украины, боеприпасы, в том числе «воздух — земля», и оборудование для поддержки украинских F-16.
Россия осуждает поставки оружия Украине. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва не испытывает иллюзий «относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса» с приходом к власти в США Трампа.
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