FT узнала о пересмотре Трампом подхода к окончанию конфликта на Украине

Команда Дональда Трампа меняет подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщили источники FT. Там опасаются, что их будут сравнивать с Джо Байденом и его катастрофическим выводом войск из Афганистана

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Команда Трампа пересматривает подход к окончанию конфликта на Украине. Об этом Financial Times (FT) сообщили европейские чиновники, которые проводят обсуждение этого вопроса с будущей администрацией США.

Один из чиновников отметил, что команда Трампа «одержима силой и желанием выглядеть сильными». По его словам, поэтому «они пересматривают подход к Украине».

В команде Трампа еще не придумали, как разрешить конфликт. Это, по всей видимости, означает, что поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет FT. В частности, они обратили внимание на слова Трампа о том, что конфликт на Украине удастся остановить в течение полугода. Это сильно контрастирует с его предвыборными заявлениями, когда Трамп говорил, что урегулирует конфликт за сутки. «Европейские партнеры восприняли это как признак того, что его [Трампа] администрация не откажется от поддержки Киева немедленно», — пишет FT.

В администрации Трампа опасаются, что их действия могут сравнить с «катастрофическим выводом американских войск из Афганистана» при Джо Байдене, «повторения которого на Украине в офисе Трампа не хотели бы».

Главной целью президента России Владимира Путина является заключение новых соглашений о безопасности, в частности, тех, которые бы гарантировали, что Украина не вступит в НАТО. Также Североатлантический альянс мог бы вывести часть подразделений с востока, пишет FT со ссылкой на бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника и человека, который обсуждал этот вопрос с президентом России.

В Кремле днем 9 января сообщили, что будут приветствовать готовность Трампа к контактам на высшем уровне. Путин «неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп не собирается идти на уступки России в рамках урегулирования на Украине, заявлял спецпосланник будущего лидера по Украине Кит Келлогг.