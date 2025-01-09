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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о пересмотре Трампом подхода к окончанию конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Команда Дональда Трампа меняет подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщили источники FT. Там опасаются, что их будут сравнивать с Джо Байденом и его катастрофическим выводом войск из Афганистана
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Команда Трампа пересматривает подход к окончанию конфликта на Украине. Об этом Financial Times (FT) сообщили европейские чиновники, которые проводят обсуждение этого вопроса с будущей администрацией США.

Один из чиновников отметил, что команда Трампа «одержима силой и желанием выглядеть сильными». По его словам, поэтому «они пересматривают подход к Украине».

В команде Трампа еще не придумали, как разрешить конфликт. Это, по всей видимости, означает, что поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет FT. В частности, они обратили внимание на слова Трампа о том, что конфликт на Украине удастся остановить в течение полугода. Это сильно контрастирует с его предвыборными заявлениями, когда Трамп говорил, что урегулирует конфликт за сутки. «Европейские партнеры восприняли это как признак того, что его [Трампа] администрация не откажется от поддержки Киева немедленно», — пишет FT.

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Дональд Трамп

В администрации Трампа опасаются, что их действия могут сравнить с «катастрофическим выводом американских войск из Афганистана» при Джо Байдене, «повторения которого на Украине в офисе Трампа не хотели бы».

Главной целью президента России Владимира Путина является заключение новых соглашений о безопасности, в частности, тех, которые бы гарантировали, что Украина не вступит в НАТО. Также Североатлантический альянс мог бы вывести часть подразделений с востока, пишет FT со ссылкой на бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника и человека, который обсуждал этот вопрос с президентом России.

В Кремле днем 9 января сообщили, что будут приветствовать готовность Трампа к контактам на высшем уровне. Путин «неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп не собирается идти на уступки России в рамках урегулирования на Украине, заявлял спецпосланник будущего лидера по Украине Кит Келлогг.

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Кит Келлог

Отказ Украины от вступления в альянс — одно из главных требований России для начала переговоров и прекращения огня наряду с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, безъядерным статусом Киева, признанием Крыма, Севастополя и новых регионов российскими и снятия с Москвы санкций. Такие условия озвучил Путин в июне. В ноябре он подтверждал готовность к диалогу на этих условиях. В декабре он говорил, что Россия готова к компромиссам в переговорах.

Зеленский 6 января описал возможные требования Украины на переговорах. Среди них было «частичное членство в НАТО» (то есть когда гарантии безопасности со стороны блока будут распространяться лишь на территории, контролируемые Киевом). Также власти Украины не будут официально отказываться от претензий на утраченные регионы. Президент добавил, что еще важны поставки вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.

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Дональд Трамп

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