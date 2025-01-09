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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский предостерег Запад от «безумия сейчас все бросить»

Сюжет
Военная операция на Украине
Если Запад сейчас «все бросит» и прекратит поддерживать Украину, то это будет безумием, считает Владимир Зеленский. Кремль неоднократно заявлял, что оказание военной помощи Киеву «подливает масла в огонь»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Если Запад решит сейчас прекратить поддержку Украины, то это будет безумием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с союзниками страны в формате «Рамштайн» в Германии.

«Было бы, честно говоря, безумием сейчас все бросить и не продолжить наращивать оборону коалиции, которую мы создали», — заявил он. Зеленский добавил, что Украина и страны Запада прошли «такой долгий путь». На встрече он также заявил, что сделает «все возможное» для окончания конфликта в этом году. По его мысли, это должно пройти «достойно для Украины и всей Европы».

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Украине выделят новый пакет военной помощи на $500 млн, говорил глава Пентагона Ллойд Остин. В этот пакет вошли ракеты для систем ПВО на Украине, боеприпасы класса «воздух — земля» и оборудование для поддержки украинских F-16, заявил он. Среди вошедших в пакет вооружений — ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для систем противовоздушной обороны.

Ранее о том, что это войдет в пакет помощи, писало агентство Reuters. Оно указывало, что большая часть оружия и боеприпасов уже доставлены. Запасы боеприпасов у Украины источники агентства оценили как находящиеся в «хорошем состоянии».

Это — последний пакет помощи Украине от уходящей администрации Джо Байдена. При этом большую часть выделенных средств из $4 млрд потратить они не успели — часть средств останется избранному президенту США Дональду Трампу.

Россия считает, что военная помощь Украине только затягивает военный конфликт. Уходящая администрация США пытается препятствовать замедлению конфликта на Украине, говорил в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению Кремля, эта администрация «продолжает подливать масла в огонь».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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