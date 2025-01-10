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Политика ,  
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Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Трамп не уточнил, когда может пройти встреча. Ранее он говорил, что контакты с Путиным возможны только после инаугурации 20 января. В Кремле сообщали, что не получали запросов от республиканца
Путин и Трамп на саммите G20 в Осаке в 2019 году
Путин и Трамп на саммите G20 в Осаке в 2019 году (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка. Когда может пройти мероприятие, он не уточнил.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — сказал Трамп (цитата по Reuters) перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Отвечая на вопросы журналистов, политик не стал уточнять, где именно пройдет встреча и может ли к президентам присоединиться председатель Китая Си Цзиньпин. «У нас запланировано много встреч с большим количеством людей, но я бы подождал до 20 [января]», — сказал он и добавил, что необходимо закончить военный конфликт России и Украины.

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Фото:Reuters

Республиканец ранее заявлял, что считает возможными контакты с Путиным только после своей инаугурации, а ранее встречаться было бы неуместно, «потому что каждый день [на поле боя] убивают много-много молодых людей, солдат». В Кремле накануне отмечали, что не получали со стороны Трампа никаких запросов.

Путин на пресс-конференции 19 декабря сказал, что готов к встрече в любое время, отметив, что им с Трампом «будет о чем поговорить». В то же время он добавил: «Я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет».

Трамп несколько раз обещал завершить военный конфликт Москвы и Киева и назначил специального посланника по урегулированию, им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. В ноябре, выступая на форуме «Валдай», Путин сказал, что не хотел бы комментировать заявления республиканца, сделанные во время предвыборной кампании, так как это было «сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей». «А то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — посчитал российский президент.

Что касается диалога с Украиной, Россия готова к ним на базе стамбульских договоренностей 2022 года и «и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня», говорил Путин. Условиями для прекращения огня он назвал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие с России санкций. Киев назвал их ультиматумом, Украина требует «полного и безоговорочного» вывода российских войск со всей территории страны.

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Дональд Трамп Владимир Путин встреча США Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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