Кремль не увидел предпосылок для завершения конфликта с Украиной
Предпосылок для завершения конфликта с Украиной или его фазы сейчас нет, заявил представитель президента Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал он в ответ на вопрос «РИА Новости».
С его слов, у президента Владимира Путина нет запланированных международных контактов на 30 декабря.
Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иноагентом) заявил, что «30 декабря, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны». Он отказался уточнить, кто и где будет участвовать в переговорах: «Нет-нет. Не от меня. Следите за официальными сообщениями. Я молю Бога, чтобы это все не сорвалось. 90–95% даю на то, что все состоится».
Как обратил внимание Гордон, «в последние дни практически нет» воздушных тревог на территории Украины, «очень мало дронов летает над Украиной и совсем нет ракет». Журналист утверждает, что такая ситуация сложилась по просьбе американской стороны.
РБК обратился за комментарием в МИД России.
В конце декабря самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023, принадлежащий специальному летному отряду «Россия», который обслуживает перелеты первых лиц страны, летал в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию перелетов FlightRadar24. В среду, 25 декабря, борт перелетел из Санкт-Петербурга в Москву, на следующий день он прилетел в Нью-Йорк, затем в Вашингтон, а 28 декабря вернулся в Нью-Йорк. В тот же день самолет прибыл обратно в Москву.
Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, неоднократно обещал быстро завершить конфликт. «Я думаю, [что это произойдет] в нынешнем году. Я думаю, у него есть необходимые способности и возможности для этого», — заявил 19 декабря его будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог.
Власти России и Украины выражают готовность к переговорам, но выдвигают для возобновления этого процесса противоречащие требования:
- Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официального признания Киева утраты этих регионов и Крыма, снятия международных санкций, демилитаризации Украины, закрепления ее безъядерного и внеблокового статуса;
- Киев настаивает на получении гарантий безопасности и отказывается признавать потерю территорий.
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