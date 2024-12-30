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Военная операция на Украине ,  
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Кремль не увидел предпосылок для завершения конфликта с Украиной

Дмитрий Песков: предпосылок для завершения конфликта на Украине или его фазы нет
Сюжет
Военная операция на Украине
В графике Путина нет международных контактов 30 декабря, движения к прекращению боев с ВСУ тоже нет, сказал Песков. Накануне журналист Гордон объявил о 95-процентной вероятности прекращения горячей фазы конфликта 30 декабря
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Предпосылок для завершения конфликта с Украиной или его фазы сейчас нет, заявил представитель президента Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал он в ответ на вопрос «РИА Новости».

С его слов, у президента Владимира Путина нет запланированных международных контактов на 30 декабря.

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иноагентом) заявил, что «30 декабря, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны». Он отказался уточнить, кто и где будет участвовать в переговорах: «Нет-нет. Не от меня. Следите за официальными сообщениями. Я молю Бога, чтобы это все не сорвалось. 90–95% даю на то, что все состоится».

Как обратил внимание Гордон, «в последние дни практически нет» воздушных тревог на территории Украины, «очень мало дронов летает над Украиной и совсем нет ракет». Журналист утверждает, что такая ситуация сложилась по просьбе американской стороны.

РБК обратился за комментарием в МИД России.

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В конце декабря самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023, принадлежащий специальному летному отряду «Россия», который обслуживает перелеты первых лиц страны, летал в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию перелетов FlightRadar24. В среду, 25 декабря, борт перелетел из Санкт-Петербурга в Москву, на следующий день он прилетел в Нью-Йорк, затем в Вашингтон, а 28 декабря вернулся в Нью-Йорк. В тот же день самолет прибыл обратно в Москву.

Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, неоднократно обещал быстро завершить конфликт. «Я думаю, [что это произойдет] в нынешнем году. Я думаю, у него есть необходимые способности и возможности для этого», — заявил 19 декабря его будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Власти России и Украины выражают готовность к переговорам, но выдвигают для возобновления этого процесса противоречащие требования:

  • Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, официального признания Киева утраты этих регионов и Крыма, снятия международных санкций, демилитаризации Украины, закрепления ее безъядерного и внеблокового статуса;
  • Киев настаивает на получении гарантий безопасности и отказывается признавать потерю территорий.

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