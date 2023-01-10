Минск проверил данные военнообязанных из-за «политической обстановки»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 18:55
Издательство объяснило пропажу текста из «Все хреново» Политика, 19:25
На блогершу завели дело за голое фото у московского храма Общество, 19:08
Гонщика сняли с турнира в Омане из-за реакции аудитории на флаг России Спорт, 19:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:05
Спрос на новостройки в Москве и Подмосковье вырос в декабре на треть Недвижимость, 19:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:01
Глава МИД Германии приехала в Харьков и пообещала оружие Украине Политика, 18:48
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Отчим россиянки Сапеги сообщил об отказе Белоруссии помиловать ее Политика, 18:42
Bloomberg узнал, как россияне помогли Дубаю поставить рекорд по продажам Общество, 18:41
Путин заявил о важности контроля за ценами Экономика, 18:36
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
Медведев призвал быть «настойчивее» в производстве танков Политика, 18:13
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 18:05
Минск проверил данные военнообязанных из-за «политической обстановки» Политика, 17:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Минск проверил данные военнообязанных из-за «политической обстановки»

Представитель Минобороны Белоруссии Горбачева: завершено уточнение данных военнообязанных
Политическая ситуация сделала необходимой уточнение военкоматами данных у граждан страны, белорусы отнеслись к этому с пониманием, рассказали в министерстве. Украина и США считают, что Минск таким образом отвлекает внимание Киева
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Минобороны Белоруссии завершило проверку учетных данных военнообязанных, сверку информации о себе прошли более 95% из них, сообщила представитель ведомства Ирина Горбачева. Ее слова приведены в телеграм-канале министерства.

«Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки», — сказала она.

Уточнение данных подлежащих призыву граждан республики проводилось в течение двух месяцев — с октября по декабрь 2022 года. Белорусское Минобороны утверждает, что военнообязанные отнеслись к этим действиям «с пониманием».

Президент Александр Лукашенко, поручая провести сверку данных, упомянул ход частичной мобилизации в России. «Когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», — пояснил он. Лукашенко при этом исключил, что проверка вызвана планами провести мобилизацию в республике. «Это не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать», — подчеркнул тогда белорусский президент.

В середине декабря Минобороны Белоруссии провело двухдневную проверку боевой готовности армии. Среди задач, стоявших перед вооруженными силами, министерство указало: «В кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина». Неман находится в западной части страны близ границы с Польшей и Литвой, река Березина — в центральной части Белоруссии, это правый приток Днепра. В конце декабря Минская военная комендатура отработала переход на режим работы в военное время.

Власти Белоруссии обвиняли Украину в планах атаковать страну. Киев намерен «разобраться заодно с Россией и Беларусью», считает Лукашенко. Он пригрозил ответными мерами за попытки «прикоснуться своими грязными руками хоть к одному метру» Белоруссии. Вместе с этим в Минске говорили о проведении Украиной оборонительных мероприятий на границе с Белоруссией — минировании дорог, взрывах автомобильных и железнодорожных мостов.

Читайте на РБК Pro
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Высший пилотаж: как заполучить вакансию, которая нигде не размещена
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать

Власти Украины считают происходящее намеренным отвлечением внимания. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович счел, что «идет активная информационная операция и передвижение минимальной численности войск около северных границ Украины». В Пентагоне тоже полагают, что сейчас признаков подготовки Белоруссии к наступлению на Украину нет.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белоруссия призывники
Материалы по теме
Лукашенко обратился к российским военным на полигоне «Общее дело делаем»
Политика
Пентагон оценил возможность открытия «нового фронта» в Белоруссии
Политика
В Белоруссии объявили Год мира и созидания
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter