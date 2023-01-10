Минск проверил данные военнообязанных из-за «политической обстановки»

Политическая ситуация сделала необходимой уточнение военкоматами данных у граждан страны, белорусы отнеслись к этому с пониманием, рассказали в министерстве. Украина и США считают, что Минск таким образом отвлекает внимание Киева

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Минобороны Белоруссии завершило проверку учетных данных военнообязанных, сверку информации о себе прошли более 95% из них, сообщила представитель ведомства Ирина Горбачева. Ее слова приведены в телеграм-канале министерства.

«Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки», — сказала она.

Уточнение данных подлежащих призыву граждан республики проводилось в течение двух месяцев — с октября по декабрь 2022 года. Белорусское Минобороны утверждает, что военнообязанные отнеслись к этим действиям «с пониманием».

Президент Александр Лукашенко, поручая провести сверку данных, упомянул ход частичной мобилизации в России. «Когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», — пояснил он. Лукашенко при этом исключил, что проверка вызвана планами провести мобилизацию в республике. «Это не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать», — подчеркнул тогда белорусский президент.

В середине декабря Минобороны Белоруссии провело двухдневную проверку боевой готовности армии. Среди задач, стоявших перед вооруженными силами, министерство указало: «В кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина». Неман находится в западной части страны близ границы с Польшей и Литвой, река Березина — в центральной части Белоруссии, это правый приток Днепра. В конце декабря Минская военная комендатура отработала переход на режим работы в военное время.

Власти Белоруссии обвиняли Украину в планах атаковать страну. Киев намерен «разобраться заодно с Россией и Беларусью», считает Лукашенко. Он пригрозил ответными мерами за попытки «прикоснуться своими грязными руками хоть к одному метру» Белоруссии. Вместе с этим в Минске говорили о проведении Украиной оборонительных мероприятий на границе с Белоруссией — минировании дорог, взрывах автомобильных и железнодорожных мостов.

Власти Украины считают происходящее намеренным отвлечением внимания. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович счел, что «идет активная информационная операция и передвижение минимальной численности войск около северных границ Украины». В Пентагоне тоже полагают, что сейчас признаков подготовки Белоруссии к наступлению на Украину нет.



