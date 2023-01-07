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Пригожин рассказал о «сети подземных городов» с танками в Бахмуте

Основатель ЧВК Вагнера Пригожин: в Бахмуте есть «сеть подземных городов» с танками и БТР
Евгений Пригожин раскрыл особенности города Артемовск (Бахмут) как арены боевых действий. По его словам, город обладает уникальным сочетанием ландшафта и рукотворных сооружений, включая тоннели с оружием Первой мировой войны
Артемовск (Бахмут)
Артемовск (Бахмут) (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Город Бахмут (российское название — Артемовск) является уникальным и очень сложным местом с точки зрения ведения боевых действий, рассказал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. По его словам, это центральная точка фронта и «серьезный логистический центр».

«Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, первое, разделение города на несколько частей водными преградами», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

«Второе, окрестности Бахмута — комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны», — продолжил основатель ЧВК Вагнера.

Третьей особенностью города Пригожин назвал «уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями».

«И вишенка на торте — система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80–100 м, но и перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения хранятся еще с Первой мировой войны», — пояснил Пригожин.

Накануне Пригожин заявил, что бои за Артемовск стали примером сражения, когда «одна армия должна уничтожить другую». «Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры», — добавил он.

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Основатель ЧВК Вагнера прежде уже не раз комментировал ситуацию вокруг Артемовска. В начале января он рассказал, что ВСУ сформировали «500 линий обороны» в этом городе, поэтому российские военные продвигаются с трудом: «Каждые десять метров — рубеж обороны». «Сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона, и не одна», — объяснил он.

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города.

Украинские власти также сообщали о тяжелом положении военных в Артемовске. Президент Владимир Зеленский 27 декабря 2022 года назвал ситуацию в городе мучительной. «Бахмут, Кременная и другие направления в Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная», — сказал он.

Незадолго до этого Зеленский сам приехал на передовые позиции в Бахмут и наградил украинских военных.

Теги
Евгений Пригожин Артемовск бои Донбасс
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