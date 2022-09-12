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Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска

Глава ДНР Пушилин: союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска
Силы республик Донбасса и России продолжают наступать на Артемовск. Ситуация на этом направлении должна пойти по запланированному сценарию, сказал глава ДНР

Союзные силы приблизились к окраинам города Артемовска (Бахмута) в Донецкой области Украины. Об этом сообщил глава частично признанной ДНР Денис Пушилин в Telegram.

«На Артемовск продолжаются шаги. В окраины Артемовска уже вгрызлись, я думаю, там ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию», — сказал глава республики.

Он указал, что в Красном Лимане (Лимане) пророссийские силы смогли остановить противника, достигли определенных успехов и контролируют ситуацию. Они продолжают наступление на угледарском направлении, однако оно идет «не так быстро, как хотелось бы».

Пушилин сообщил о тяжелой, но контролируемой ситуации на линии фронта
Политика
Денис Пушилин (справа)

«Противник пытался перебрасывать технику в Красноармейске, но ситуацию подпортили железнодорожные пути. Пески — была попытка, но там тоже достаточно все уверенно», — заверил Пушилин.

Он призвал не верить «фейкам» о ситуации на фронте со стороны украинских властей, которые, по его словам, пытаются посеять панику.

«Вбросов очень много было, что и в аэропорт [Донецка] уже зашел противник, и меня пытались уволить и в Россию отправить. Ну, конечно же, это полная чушь», — заявил глава ДНР.

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Пушилин опроверг сообщения о захвате ВСУ аэропорта Донецка
Политика

Накануне Пушилин сообщил, что в Красном Лимане (Лимане) и других населенных пунктах на севере ДНР сложилась тяжелая ситуация. В то же время он отметил, что союзные силы продвигаются по многим направлениям, а ВСУ несет потери.

ДНР на севере граничит с Харьковской областью Украины. 10 сентября Минобороны России заявило о сворачивании и переброске группировки из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на донецкое направление.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По версии Кремля, о помощи в военных действиях попросили главы ДНР и ЛНР. В начале марта представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Однако Москва заявила, что выполнит цели операции.

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Теги
Жанна Антохина
Денис Пушилин ДНР Донецкая область Артемовск Украина
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