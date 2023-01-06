Пригожин заявил о близости ЧВК Вагнера к взятию Соледара
Наступающие на подконтрольный Киеву Соледар (ДНР) подразделения ЧВК Вагнера близки к тому, чтобы занять город, хотя говорить о взятии пока рано. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, слова которого передала его пресс-служба в телеграм-канале.
«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» и исключительно бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара», — заявил Пригожин, упрекнув «военкоров» в преждевременном распространении информации о взятии города.
«Любая преждевременная информация вредит наступлению. И невзвешенные заявления, публикуемые в СМИ, приводят к дополнительным потерям среди наших подразделений», — отметил основатель ЧВК.
Ранее «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo сообщила, что российские войска прорвали оборону частей ВСУ и вошли в центр Соледара.
В сентябре 2022 года о скором взятии Соледара «Ахматом» заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.
В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал соледарское направление (город расположен неподалеку от Артемовска, украинское название — Бахмут) одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ. 30 декабря советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными потерями в районе Артемовска и Соледара.