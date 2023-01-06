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Пригожин заявил о близости ЧВК Вагнера к взятию Соледара

По словам основателя ЧВК Вагнера, именно ее бойцы близки к тому, чтобы взять город
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Наступающие на подконтрольный Киеву Соледар (ДНР) подразделения ЧВК Вагнера близки к тому, чтобы занять город, хотя говорить о взятии пока рано. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, слова которого передала его пресс-служба в телеграм-канале.

«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» и исключительно бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара», — заявил Пригожин, упрекнув «военкоров» в преждевременном распространении информации о взятии города.

«Любая преждевременная информация вредит наступлению. И невзвешенные заявления, публикуемые в СМИ, приводят к дополнительным потерям среди наших подразделений», — отметил основатель ЧВК.

Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Ранее «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo сообщила, что российские войска прорвали оборону частей ВСУ и вошли в центр Соледара.

В сентябре 2022 года о скором взятии Соледара «Ахматом» заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

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В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал соледарское направление (город расположен неподалеку от Артемовска, украинское название — Бахмут) одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ. 30 декабря советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными потерями в районе Артемовска и Соледара.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Евгений Пригожин ЧВК Вагнера ДНР Военная операция на Украине Соледар
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