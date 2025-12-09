Трамп и Путин вошли в список самых влиятельных политиков в Европе

Трамп возглавил рейтинг самым влиятельных персон в Европе по версии Politico. Он единственный в списке, кто напрямую не связан с этим регионом. Издание описало его фразой «трансатлантическая ударная волна». Путин — на пятом месте

Фридрих Мерц и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп стал самым влиятельным политиком в Европе по версии Politico. Российского лидера Владимира Путина издание поместило на пятое место.

Каждому из персон журнал дал определение. Так, Трампа описали фразой «трансатлантическая ударная волна». Он единственный из всего списка не связан с Европой.

«Попытки описать отношения Европы с Дональдом Трампом превратились в сплошное дипломатическое упражнение. Партнер ли он? Иногда. Угроза? Иногда. Сила, меняющая отношения на своих условиях? Всегда», — говорится в статье. Издание отмечает, что Европа имеет дело с «непредсказуемым, властным партнером, чьи импульсы могут в одночасье перевернуть континент».

На вторую строчку рейтинга самых влиятельных в Европе персон газета поместила премьер-министр Дании Метте Фредериксен («Полярная звезда»), на третью — канцлера Германии Фридриха Мерца («Неохотный радикал»), на четвертую — лидера французской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен («Боевая лошадь»).

Руководителя партии «Реформы Великобритании» Найджела Фараджа издание поставило на шестое место, назвав «Теневым лидером». Премьера страны Кира Стармера поместили на 10-е место, назвав «Серым человеком». Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен («Железная рука») на седьмом месте.

Премьера Венгрии Виктора Орбана сравнили с «Головной болью» и поставили на 12-е место. А президента Финляндии Александера Стуба издание назвало «Носильщиком клюшек» (для гольфа) и расположило на 13-м месте. На 14-м — украинский лидер Владимир Зеленский, его издание назвало «Джокером в колоде». Эммануэль Макрон, возглавляющий Францию, только на 19-м месте с описанием «Раненый петух». Президента ФИФА Джанни Инфантино, который вручил Трампу премию мира ассоциации, издание назвало «Самым ценным игроком» (MVP) и поставило на 28-е место.

Также издание представило список из 10 «игроков, за которыми стоит следить». Среди них фигурирует руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос. Ведомство в ноябре раскрыло масштабную схему с коррупцией в энергетической сфере страны.

В августе Путин отмечал лидерские качества Трампа. Он подчеркивал, что они могут помочь наладить отношения между Москвой и Вашингтоном. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также считает американского лидера уважаемым человеком и сильным лидером.

Глава Белого дома был в числе фаворитов на получение Нобелевской премии мира, но награда ушла венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Сама она посвятила награду Трампу.

Сам американский лидер уверен, что закончил уже минимум «семь войн». К ним Белый дом относит конфликты (не всегда военные) между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Конго, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном.

Также в начале октября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, достигнутое благодаря усилиям Трампа. После этого американский лидер нацелился на украинское урегулирование, представив в середине ноября свой мирный план. Сейчас Вашингтон согласовывает его содержание с Киевом и Москвой.