Зеленский назвал Путина «самым влиятельным членом НАТО»

Вступление в альянс должно стать «ядром любых гарантий» для Киева, в противном случае нужно «создать еще одно НАТО, еще один альянс, просто здесь, в Украине», считает президент. Россия выступает против членства Киева в блоке

Владимир Зеленский (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что членство в НАТО будет наилучшей гарантией безопасности для его страны, и он не снимает этот вопрос с повестки.

«Однако сейчас кажется, что наиболее влиятельный член НАТО — [российский президент Владимир] Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

По мнению украинского лидера, вступление в Североатлантический альянс должно стать «ядром любых гарантий» для Киева, в противном случае нужно «создать еще одно НАТО, еще один альянс, просто здесь, в Украине».

Зеленский считает, что Европе нужны собственные вооруженные силы, сейчас пришло время для их создания, так как Соединенные Штаты «могут сказать Европе нет во многих вопросах», представляющих угрозу безопасности.

Глава Пентагона Пит Хегсет на этой неделе заявил, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирной сделки. Гарантии безопасности, на которых настаивает Киев, не должны предоставляться за счет членства в альянсе, считает Хегсет. Американский президент Дональд Трамп согласился с ним, назвав присоединение Украины к блоку в рамках сделки «непрактичным».

По словам Зеленского, США при Трампе не готовы говорить о вступлении его страны в НАТО из-за риска эскалации с Россией. Если Украину не примут в блок, тогда у нее должна быть армия численностью 1,5 млн человек и современное оружие, подчеркнул украинский лидер на полях конференции по безопасности.

В то же время заместитель посланника Трампа по Украине Кита Келлога Джон Коул сказал, что членство Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года не сняты с обсуждения окончательно.

Альянс никогда не обещал Киеву членство в рамках мирного соглашения, заявил вместе с тем генеральный секретарь блока Марк Рютте.

Россия и Украина договаривались, что последняя будет независимой, о вступлении в НАТО речи не шло, говорил Путин. По его словам, Киев отказался от тезисов о нейтральности в декларации независимости и прописал в Конституции стремление в НАТО. Отказ от вступления Украины в блок он называл одним из условий для начала переговоров.