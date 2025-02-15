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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал Путина «самым влиятельным членом НАТО»

Сюжет
Военная операция на Украине
Вступление в альянс должно стать «ядром любых гарантий» для Киева, в противном случае нужно «создать еще одно НАТО, еще один альянс, просто здесь, в Украине», считает президент. Россия выступает против членства Киева в блоке
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что членство в НАТО будет наилучшей гарантией безопасности для его страны, и он не снимает этот вопрос с повестки.

«Однако сейчас кажется, что наиболее влиятельный член НАТО — [российский президент Владимир] Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

По мнению украинского лидера, вступление в Североатлантический альянс должно стать «ядром любых гарантий» для Киева, в противном случае нужно «создать еще одно НАТО, еще один альянс, просто здесь, в Украине».

Зеленский считает, что Европе нужны собственные вооруженные силы, сейчас пришло время для их создания, так как Соединенные Штаты «могут сказать Европе нет во многих вопросах», представляющих угрозу безопасности.

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Политика
Владимир Путин

Глава Пентагона Пит Хегсет на этой неделе заявил, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирной сделки. Гарантии безопасности, на которых настаивает Киев, не должны предоставляться за счет членства в альянсе, считает Хегсет. Американский президент Дональд Трамп согласился с ним, назвав присоединение Украины к блоку в рамках сделки «непрактичным».

По словам Зеленского, США при Трампе не готовы говорить о вступлении его страны в НАТО из-за риска эскалации с Россией. Если Украину не примут в блок, тогда у нее должна быть армия численностью 1,5 млн человек и современное оружие, подчеркнул украинский лидер на полях конференции по безопасности.

В то же время заместитель посланника Трампа по Украине Кита Келлога Джон Коул сказал, что членство Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года не сняты с обсуждения окончательно.

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Альянс никогда не обещал Киеву членство в рамках мирного соглашения, заявил вместе с тем генеральный секретарь блока Марк Рютте.

Россия и Украина договаривались, что последняя будет независимой, о вступлении в НАТО речи не шло, говорил Путин. По его словам, Киев отказался от тезисов о нейтральности в декларации независимости и прописал в Конституции стремление в НАТО. Отказ от вступления Украины в блок он называл одним из условий для начала переговоров.

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Владимир Зеленский Владимир Путин НАТО Мюнхенская конференция по безопасности
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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