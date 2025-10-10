 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лауреат премии мира посвятила награду народу Венесуэлы и Трампу

Лауреат премии мира Мачадо посвятила награду народу Венесуэлы и Трампу
В соцсети Мачадо написала, что посвящает награду «страдающему народу Венесуэлы» и Трампу. Президент США, по данным источников Bloomberg, позвонил победительнице и поздравил ее
Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо (Фото: Marcelo Perez del Carpio / Getty Images)

Лауреат Нобелевской премии мира, оппозиционный венесуэльский политик Мария Корина Мачадо посвятила свою награду «страдающему народу Венесуэлы» и американскому президенту Дональду Трампу. Об этом она написала на своей странице в X.

Мачадо подчеркнула, что Венесуэла «рассчитывает на Трампа» и «народ Соединенных Штатов», а также на «народы Латинской Америки и демократические страны мира». Она отметила, что Венесуэла полагается на эти страны как на своих «главных союзников в достижении свободы и демократии».

«Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!» — добавила Мачадо.

Трамп, в свою очередь, позвонил венесуэльской оппозиционерке и поздравил ее с присуждением Нобелевской премии, сообщили источники Bloomberg. По словам одного из собеседников, первый разговор между ними прошел хорошо и был продолжительным.

Нобелевский комитет расследует аномальные ставки на лауреата премии мира
Политика
Мария Корина Мачадо

В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 338 кандидатов, из которых 244 — физические лица, а 94 — организации. Премия присуждается Норвежским нобелевским комитетом из пяти человек, отобранных парламентом Норвегии.

Нобелевская неделя в этом году началась 6 октября. О победе Мачадо стало известно 10 октября. Награду ей присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Церемонии награждения состоятся 10 декабря в Стокгольме и Осло. Денежный эквивалент премии — 11 млн шведских крон ($1,17 млн).

В политику Мачадо пришла в 2002 году, когда стала одним из основателей организации по защите политических прав сограждан Sumate («Присоединяйся»). Движение проводило кампанию по сбору подписей за референдум об отстранении Уго Чавеса в 2004 году, который в то время был президентом Венесуэлы.

Мачадо была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы с 2011 по 2014 год, а также выдвигала свою кандидатуру в президенты Венесуэлы на выборах 2012 года, но проиграла праймериз. Она была одной из ведущих фигур венесуэльских протестов 2014 года.

В октябре 2023 года прошли праймериз оппозиции по выдвижению единого кандидата на президентских выборах 2024 года, на которых Мачадо набрала 92,35% голосов. В правительстве выразили сомнения в достоверности этого результата, а в январе прошлого года Верховный суд Венесуэлы запретил политику как лидеру антиправительственных протестов 2014 года занимать государственные посты до 2038-го и баллотироваться на президентских выборах.

Ряд западных СМИ, в частности The Washington Post, писали, что Трамп открыто стремился получить премию. Выступая в прошлом месяце на Генеральной Ассамблее ООН, президент США сказал присутствующим, что «все говорят», что он должен получить эту премию. В то же время он отмечал, что не рассчитывает на награду.

Выдвинуть на премию американского президента предлагали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Габона Брис Олиги Нгуема, правительство Пакистана, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. С таким предложением выступали и ряд депутатов Верховной рады Украины, но им не хватило голосов. Украинский президент Владимир Зеленский затем отмечал, что Киев выдвинет кандидатуру Трампа, если тот добьется прекращения огня.

