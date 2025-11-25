 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Директор НАБУ заявил, что число подозреваемых по делу Миндича будет расти

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Семен Кривонос
Семен Кривонос (Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины)

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что число подозреваемых по делу Тимура Миндича может увеличиться. Об этом сообщает Страна.ua.

«Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозрения в этом деле, и оно будет расширяться. Что касается других сфер, да, у нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но она была наиболее приоритетна, потому что наиболее темная», — сказал Кривонос на заседании парламентского комитета.

Он также опроверг предположения о том, что публикация записей по делу была прекращена по геополитическим причинам.

«Мы же не сериал снимали, а публикуем то, что сейчас поможет следствию. Мы не остановили работу и публикацию из-за геополитики, нет никакого давления. Когда потребуется для расследования – сделаем», — заявил он.

НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича в оборонной сфере
Политика
Тимур Миндич

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о преступной группировке в «Энергоатоме», участники которой брали откаты в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным «РБК.Украина», в схеме участвовали соратник президента Украины Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и тогдашний министр юстиции Герман Галущенко. Участники схемы передали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову (псевдоним Че Гевара) $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными, полагают НАБУ и САП.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина подозреваемые Тимур Миндич НАБУ коррупция
Материалы по теме
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича
Политика
НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича в оборонной сфере
Политика
НАБУ назвало главой группировки растратчиков человека с улицы Грушевского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 16:29
Путин прилетел в Киргизию Политика, 16:45
Лукашенко заявил о невиновности дальнобойщиков в ситуации на границе Политика, 16:41
Полиция задержала последнего подозреваемого в ограблении Лувра Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
FT узнал, на какое ограничение армии согласился Киев Политика, 16:36
Лавров рассказал о роли Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине Политика, 16:34
Как привлечь молодежь в науку Дискуссионный клуб, 16:29
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Стармер назвал четыре условия для мира на Украине Политика, 16:24
Лавров заявил об упущенных шансах ЕС на участие в переговорах по Украине Политика, 16:20
Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио Политика, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
ЦСКА увидел две судейские ошибки в матче со «Спартаком» Спорт, 16:16
Карпин заявил, что больше не будет совмещать работу в сборной и в клубе Спорт, 16:15