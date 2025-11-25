Директор НАБУ заявил, что число подозреваемых по делу Миндича будет расти
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что число подозреваемых по делу Тимура Миндича может увеличиться. Об этом сообщает Страна.ua.
«Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозрения в этом деле, и оно будет расширяться. Что касается других сфер, да, у нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но она была наиболее приоритетна, потому что наиболее темная», — сказал Кривонос на заседании парламентского комитета.
Он также опроверг предположения о том, что публикация записей по делу была прекращена по геополитическим причинам.
«Мы же не сериал снимали, а публикуем то, что сейчас поможет следствию. Мы не остановили работу и публикацию из-за геополитики, нет никакого давления. Когда потребуется для расследования – сделаем», — заявил он.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о преступной группировке в «Энергоатоме», участники которой брали откаты в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным «РБК.Украина», в схеме участвовали соратник президента Украины Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и тогдашний министр юстиции Герман Галущенко. Участники схемы передали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову (псевдоним Че Гевара) $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными, полагают НАБУ и САП.
