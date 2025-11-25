Директор НАБУ заявил, что число подозреваемых по делу Миндича будет расти

Семен Кривонос (Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины)

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что число подозреваемых по делу Тимура Миндича может увеличиться. Об этом сообщает Страна.ua.

«Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозрения в этом деле, и оно будет расширяться. Что касается других сфер, да, у нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но она была наиболее приоритетна, потому что наиболее темная», — сказал Кривонос на заседании парламентского комитета.

Он также опроверг предположения о том, что публикация записей по делу была прекращена по геополитическим причинам.

«Мы же не сериал снимали, а публикуем то, что сейчас поможет следствию. Мы не остановили работу и публикацию из-за геополитики, нет никакого давления. Когда потребуется для расследования – сделаем», — заявил он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о преступной группировке в «Энергоатоме», участники которой брали откаты в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным «РБК.Украина», в схеме участвовали соратник президента Украины Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и тогдашний министр юстиции Герман Галущенко. Участники схемы передали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову (псевдоним Че Гевара) $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными, полагают НАБУ и САП.