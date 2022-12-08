Папа римский заплакал при упоминании Украины в молитве

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Папа римский Франциск расплакался во время традиционной публичной молитвы Деве Марии в Риме в честь Дня непорочного зачатия.

«Непорочная Дева, сегодня я хотел бы принести тебе благодарность украинского народа, — сказал папа и расплакался (цитата по Rai News), — за мир, о котором мы долго просили Бога. Но вместо этого я снова принес тебе мольбы детей, пожилых, матерей и отцов, молодых людей с этой истерзанной земли».

В конце молитвы понтифик подчеркнул, что «прощение побеждает обиду, мир побеждает войну».

Папа римский неоднократно выступал за достижение мира на Украине. В октябре он обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа», а украинского лидера Владимира Зеленского призвал «быть открытым для серьезных предложений о мире». В ноябре Ватикан подтвердил готовность организовать у себя переговоры сторон конфликта.