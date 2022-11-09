Bloomberg узнал, что Путин не посетит саммит G20

По данным агентства, вместо президента страну будет представлять глава МИДа Сергей Лавров. Против присутствия Путина высказывались президенты США и Украины — последний примет участие в саммите онлайн

Владимир Путин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин не посетит саммит G20, который состоится в Индонезии на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам одного из них, страну на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

7 ноября президент Индонезии Джоко Видодо предположил, что визит Путина на саммит не состоится. По словам Видодо, такое впечатление у него сложилось в ходе последнего контакта с российским лидером. Впоследствии Видодо допустил, что Путин может поучаствовать во встрече в онлайн-формате.

В Кремле 9 ноября заявили, что обсуждают разные форматы участия Путина в саммите. Представитель главы государства Дмитрий Песков обещал, что о решении будет объявлено на этой неделе.

«Группа двадцати» включает Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию, а также в целом Евросоюз. В этом году в клубе председательствует Индонезия, саммит будет проходить на Бали 15–16 ноября.

Президент США Джо Байден заявлял, что Путину не стоит приезжать на Бали. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что необходимо «противостоять любым представителям России» на предстоящем саммите.

В саммите в этом году будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский, хотя страна не входит в G20. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что, скорее всего, глава государства подключится к мероприятию в онлайн-формате. При этом ранее украинский президент заявлял, что откажется от участия, если на саммите будет присутствовать Путин.