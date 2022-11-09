Вашингтон анонсировал встречу Байдена и лидера Индонезии на саммите G20

У президента США Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии пока запланирована встреча только с лидером страны-хозяйки саммита, Джоко Видодо, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.

У Байдена начинается длительная зарубежная поездка. Сначала, 11 ноября, он посетит конференцию ООН по вопросам климата (COP27) в Египте, и там встретится с президентом этой страны Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси. Затем американский лидер отправится в Камбоджу (12-13 ноября), где пройдет саммит США-АСЕАН и Восточно-азиатский саммит.

После этого Байден направится на Бали, на саммит «большой двадцатки», который пройдет 15-16 ноября. Там он будет «непримиримым» в защите Украины, заявил один из чиновников агентству.

Какие встречи, кроме как с лидером Индонезии, запланированы у Байдена, неизвестно. В том числе представители администрации не смогли сказать, будут ли у американского президента контакты с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее два лидера ни разу не проводили личных встреч, отмечает Reuters.

В клуб G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, Япония и в целом Евросоюз.

Кто будет представлять Россию на саммите, пока неясно. Кремль 7 ноября сообщил, что объявит, поедет ли на Бали президент Владимир Путин, на текущей неделе.



Приглашение на встречу G20 в этом году направили и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что лидер примет участие в саммите, возможно, в онлайн-формате.