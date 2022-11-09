Вашингтон анонсировал встречу Байдена и лидера Индонезии на саммите G20

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 60,82 (-0,08) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 60,98 (-0,26) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Патрушев прибыл в Тегеран для встречи с иранским коллегой Политика, 01:47
Шон Пенн в третий раз приехал на Украину и оставил там свой «Оскар» Общество, 01:22
Трамп призвал к протестам из-за хода выборов в США Политика, 01:22
В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,6 Общество, 01:12
Премьер Украины оценил возможность эвакуации Киева Политика, 00:50
Вашингтон анонсировал встречу Байдена и лидера Индонезии на саммите G20 Политика, 00:50
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Крематорий в Воронеже приостановил работу из-за проблем на фоне санкций Общество, 00:20
Стремоусов сообщил о наступлении ВСУ и «тяжелых боях» близ Снегиревки Политика, 00:12
WADA отправило допинговое дело Валиевой в CAS. Что это значит Спорт, 00:00
Россияне взяли рекордное с 2017 года число кредитов на покупку товаров Финансы, 00:00
Банки после мобилизации сократили выдачи кредитов впервые за полгода Финансы, 00:00
Импортеры заявили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год Бизнес, 00:00
Сунак счел нужным противостоять любым представителям России на G20 Политика, 08 ноя, 23:58
Политика ,  
0 

Вашингтон анонсировал встречу Байдена и лидера Индонезии на саммите G20

Администрация США: на саммите G20 планируется встреча Байдена с лидером Индонезии Видодо

У президента США Джо Байдена на саммите G20 в Индонезии пока запланирована встреча только с лидером страны-хозяйки саммита, Джоко Видодо, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.

У Байдена начинается длительная зарубежная поездка. Сначала, 11 ноября, он посетит конференцию ООН по вопросам климата (COP27) в Египте, и там встретится с президентом этой страны Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси. Затем американский лидер отправится в Камбоджу (12-13 ноября), где пройдет саммит США-АСЕАН и Восточно-азиатский саммит.

После этого Байден направится на Бали, на саммит «большой двадцатки», который пройдет 15-16 ноября. Там он будет «непримиримым» в защите Украины, заявил один из чиновников агентству.

Какие встречи, кроме как с лидером Индонезии, запланированы у Байдена, неизвестно. В том числе представители администрации не смогли сказать, будут ли у американского президента контакты с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее два лидера ни разу не проводили личных встреч, отмечает Reuters.

В клуб G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, Япония и в целом Евросоюз.

Кто будет представлять Россию на саммите, пока неясно. Кремль 7 ноября сообщил, что объявит, поедет ли на Бали президент Владимир Путин, на текущей неделе.

Приглашение на встречу G20 в этом году направили и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что лидер примет участие в саммите, возможно, в онлайн-формате.

Теги
Джо Байден Джоко Видодо саммит G20 G20
Материалы по теме
Сунак счел нужным противостоять любым представителям России на G20
Политика
Президент Индонезии допустил участие Путина в G20 по видеосвязи
Политика
Президент Индонезии сообщил о трех не подтвердивших участие в G20 лидерах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter