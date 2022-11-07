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Президент Индонезии допустил, что Путин не поедет на саммит G20 на Бали

Президент Индонезии Видодо допустил, что Владимир Путин пропустит саммит G20 на Бали
У президента Индонезии сложилось «сильное впечатление», что Путин не поедет на саммит, который пройдет 15–16 ноября, На мероприятие приглашен и Зеленский, последний говорил, что не поедет на Бали, если там будет президент России
Джоко Видодо
Джоко Видодо (Фото: Lukas Coch / Getty Images)

Джоко Видодо, президент Индонезии, где в этом году пройдет саммит G20, заявил о «сильном впечатлении», что визит российского президента Владимира Путина на это мероприятие не состоится, пишет The Financial Times.

Индонезийский лидер в интервью газете рассказал, что после его последнего контакта с Путиным у него сложилось мнение, что российский президент не намерен ехать на саммит на Бали, который пройдет 15–16 ноября. Согласно информации на сайте Кремля, последний раз Путин и Видодо общались по телефону 2 ноября.

Клуб G20 включает в себя 19 стран (Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию) и в целом Евросоюз.

Приглашение на нынешний саммит получил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил ранее, что приедет на Бали, только если там не будет присутствовать «лидер России».

Кремль 7 ноября обещал сообщить, состоится ли поездка Путина на саммит G20, на текущей неделе. Сам глава государства говорил в конце октября, что «подумает» над визитом. По его словам, страна точно будет представлена на саммите «на высоком уровне».

Представители Индонезии отмечали, что страна готова организовать на полях саммита встречу Путина и Зеленского и Путина и президента США Джо Байдена. Контакты с украинским лидером у российского прекратились еще в 2020 году, с американским — после начала спецоперации. Байден оценивал вероятность встречи на саммите фразой «Посмотрим».

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Индонезия Джоко Видодо саммит G20

Владимир Путин

политик, президент России

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