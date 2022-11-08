Сунак счел нужным противостоять любым представителям России на G20

Представитель Сунака уклонился от ответа на вопрос о его встрече с Путиным на саммите G20

Британский премьер-министр Риши Сунак, который занял эту должность в конце октября, считает необходимым противостоять любым представителям России на саммите G20, сообщает The Independent со ссылкой на пресс-секретаря политика.

«Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы вместе с нашими союзниками противостояли любому российскому чиновнику», — заявил представитель Сунака.

Он отказался дать «полный ответ» на вопрос, встретится ли британский премьер с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита, пишет газета.

Сунак подтвердил свое участие в саммите, который пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Предполагается, что он проведет встречу с президентом США Джо Байденом и другими лидерами. Они в том числе будут обсуждать вопросы «противодействия» России, указывает The Independent.

Клуб G20 включает в себя 19 стран (Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию) и в целом Евросоюз.



В этом году приглашение на саммит получил и президент Украины Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сказал, что лидер примет участие в саммите, возможно, в онлайн-формате.



Поедет ли на Бали Путин, пока неясно. Кремль 7 ноября обещал, что это станет известно на текущей неделе. Глава государства говорил в конце октября, что подумает над визитом. По его словам, страна точно будет представлена на саммите «на высоком уровне».