Из «Яндекс.Музыки» удалили «Червону калину» по требованию Роскомнадзора

Пропажу украинской песни из каталога сервиса обнаружил телеграм-канал «База». В «Яндексе» пояснили РБК, что требование ограничить доступ к композиции поступило из Роскомназдора

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Заблокировать доступ к песне на украинском языке «Червона калина» на сервисе «Яндекс.Музыка» потребовал Роскомнадзор, это требование является обязательным для исполнения. Об этом РБК сообщили в «Яндексе».

«Сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к данному треку. По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» «Яндекс. Музыка» обязана исполнять подобные требования в течение 24 часов», — сказали в компании.

РБК обратился за комментарием в Роскомнадзор.

На то, что песня стала недоступна в «Яндекс Музыке», ранее обратил внимание телеграм-канал «База», сообщив со ссылкой на техподдержку севиса, что регулятор «направил всем музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к этому треку». При этом, по сообщению канала, «Червона калина» в исполнении Александра Малинина заблокирована не была.

Однако, по состоянию на 15.00 мск РБК не удалось найти на сайте сервиса композицию в исполнении Малинина.

В каталогах музыкального сервиса «ВКонтакте» данная песня доступна в исполнении разных артистов.

Исполнение и прослушивание «Червоной калины» в России несколько раз становилось причиной для судебных взысканий и арестов. В частности, 14 сентября суд в Бахчисарае наказал шестерых участников свадьбы, во время которой прозвучала эта песня. Их привлекли к ответственности по статьям о демонстрации нацистской символики и дискредитации армии.

Бахчисарайский суд согласился с заключением эксперта, который заявил, что «Червона калина» «является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации». В результате владельца банкетного зала, где прошла свадьба, отправили под арест на 15 суток, диджея и танцовщицу — на 10 суток, мать жениха получила — 5 суток ареста, мать невесты — штраф в 40 тыс. руб., жена владельца ресторана — в 50 тыс. руб.

В начале октября, также в Крыму, полицейские задержали двух девушек, включая победительницу конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву, спевших «Червону калину». Видео с исполнением песни в частной квартире распространилось в соцсетях. Полиция республики, назвав песню «боевым гимном экстремистской организации», провела проверку, по итогам которой составила в отношении девушек административные протоколы по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России), и ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций). Суд назначил Валеевой штраф в размере 40 тыс. руб., ее подругу арестовали на десять суток.

13 октября житель Москвы Антон Усов получил 15 суток ареста и был приговорен к штрафу в размере 50 тыс. руб.за прослушивание украинской музыки в машине. Тверской районный суд Москвы признал мужчину виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП). Какую именно музыку слушал Усов, не сообщалось. Президент Владимир Путин, комментируя арест Усова, заявил, что в России возмущаются попытками «отменить» русскую культуру и не должны вести себя таким же образом.