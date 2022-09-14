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Участников свадьбы с песней «Червона калина» наказали арестами и штрафами

К ответственности привлекли шесть человек, в том числе владельца банкетного зала и диджея, поставившего песню, популярную у украинских националистов
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы, во время которой прозвучала песня на украинском языке «Червона калина», используемая украинскими националистами. Шестерых участников свадьбы привлекли к ответственности по статьям о демонстрации нацистской символики и дискредитации армии, говорится в сообщении суда.

В суде сообщили, что песню включили 10 сентября во время празднования свадьбы в банкетном зале «Арпат». Согласно заключению специалиста, произведение «является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации», — добавили в суде.

Другим публичным действием, направленным на дискредитацию военных, суд счел воспроизведение украинской песни «Червона калина». Суд отметил, что песня используется ОУН, а в ее тексте есть строчки «освобождать, братьев-украинцев с московских оков».

Владелец банкетного зала, где прошла свадьба, получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток, мать жениха — 5 суток, мать невесты — штраф в 40 тыс. руб., жена владельца ресторана — в 50 тыс. рублей, уточняет «РИА Новости». Сам ресторан на время проведения проверки закрыли.

Ранее владелец ресторана публично извинился за инцидент, пообещав «финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине». Объясняя случившееся, он заявил, что просто «не уследил» и что песню поставили ненамеренно. Видеообращение с извинениями записал и диджей. «Хочу обратиться ко всем: прежде чем ставить композиции, убедитесь, что они не несут экстремистских лозунгов и не призывают к войне», — сказал он.

Аксенов предложил наказывать крымчан за проукраинские лозунги и песни
Политика

На свадьбу, на которой гости танцевали под «Червону калину», обратил внимание глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что скандирование и исполнение «националистических песен» на публичных мероприятиях является «предательством» по отношению к России. «Для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят», — сказал он.

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Песня «Червона калина» была написана в 1914 году поэтом, директором и режиссером украинского театра «Руська бесіда» Степаном Чарнецким, который использовал ее в спектакле про гетмана Дорошенко. Есть несколько вариантов текста этой песни. Один из них, в котором упоминается «освобождение от московских оков», стал широко использоваться, в том числе в соцсетях после февраля 2022 года.

Теги
украинские националисты штраф Бахчисарай
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Срок
Ваш доход
0
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