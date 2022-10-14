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Путин раскритиковал арест слушавшего украинскую музыку

Путин: мы не должны уподобляться тем, кто пытается запретить русскую культуру
Президент призвал не уподобляться тем, кто пытается «отменить» русскую культуру за рубежом. Ранее москвича оштрафовали на 50 тыс. руб. и арестовали на 15 суток за прослушивание украинской музыки по статье о дискредитации армии
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

Россия не должна поступать так же, как зарубежные страны, которые пытаются отменить русскую культуру, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Трансляцию вел телеканал РБК.

Так президент ответил на вопрос одного из присутствующих журналистов насчет мужчины, которого оштрафовали в Москве за прослушивание украинской музыки. Журналист спросил Путина, как следует к этому относиться.

«Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь.<...> Мы не должны вести себя таким же образом», — сказал президент.

Украинский язык относится к числу государственных в Крыму — одном из регионов России, наряду с русским и крымско-татарским, подчеркнул Путин. «Поэтому само по себе это неправомерно», — сказал он.

Президент обратил внимание, что около 3 млн граждан, постоянно проживающих в России — украинцы.

«Ну как же мы можем запретить их язык и культуру? Да у нас и в голове такого нет. Я понимаю, с чем это связано, это на фоне этих сегодняшних эмоций происходит. <...> Мы не должны уподобляться тем <...> [кто] отменяет какую бы то ни было культуру, культура здесь вообще ни при чем», — заключил глава государства.

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Накануне, 13 октября, Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тыс. руб. штрафа жителю столицы Антону Усову за прослушивание украинской музыки. Мужчину признали виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП). Жена Усова рассказала правозащитному проекту «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России), что ее мужа задержали днем 12 октября сотрудники ДПС за прослушивание украинской музыки в своей машине.

В суде РБК подтвердили, что мужчину действительно задержали за прослушивание музыки. В судебном постановлении говорилось, что Усов «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». В нем было сказано, что машина стояла «в общественном месте, вблизи проходившего мероприятия «Российская энергетическая неделя 2022». Мужчина открыл окна автомобиля, прикрепил на панель автомобиля флаг и «включил гимн <...>, привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации», говорилось в постановлении.

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Татьяна Зыкина
Украина музыка Владимир Путин
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