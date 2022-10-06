«Яндекс» объяснил исчезновение с карт границ регионов

Через несколько дней после расширения России карты «Яндекса» перестали отображать не только госграницы, но и границы регионов. В компании пояснили, что сервис переориентирован на отображение физико-географической информаци

Фото: Андрей Любимов / РБК

Основные сценарии использования карт «Яндекса» пользователями не предполагают, что они являются политическими — наибольшую пользу приносит физико-географическая информация. Так в «Яндексе» ответили на запрос РБК об исчезновении с карт сервиса не только государственных границ, но и границ регионов.

«Яндекс.Карты» — это универсальный городской сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей», — сообщили в компании.

«Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились, линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь. Отображение рек и основных магистралей стало контрастнее», — уточнили в «Яндексе».

В июне 2022 года компания сообщила, что с карт исчезнут границы государств. В пресс-службе компании тогда пояснили, что карта теперь станет физико-географической с акцентом на природных объектах.



«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — рассказали в компании.



Задачей сервиса в «Яндексе» назвали отображение «мира вокруг», помощь пользователям в поиске организаций и мест поблизости, общественного транспорта и построении маршрутов. «На карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого (физико-географического. — РБК) типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — добавили в компании.

В феврале, после признания российским президентом Владимиром Путиным независимости Донецкой и Луганской народных республик, опрошенные РБК эксперты предупредили картографические сервисы о рисках, связанных с отображением этих регионов. Хотя в российском и зарубежном законодательстве не предусмотрена юридическая ответственность за обозначение спорных территорий, для их владельцев существует потенциальная угроза санкций. Среди последствий также назывались давление со стороны пользователей и отказ западных инвесторов от акций компании в случае изменения статуса территорий.

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