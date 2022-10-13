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Жителя Москвы арестовали за прослушивание украинской музыки

Жителя Москвы оштрафовали и арестовали на 15 суток за прослушивание украинской музыки
Мужчину признали виновным по статьям о неповиновении полицейскому и дискредитации Вооруженных сил России. Его арестовали на 15 суток
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тыс. руб. штрафа жителю столицы Антону Усову за прослушивание украинской музыки. Об этом РБК сообщили в суде.

Мужчину признали виновным в неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) и дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП).

Как рассказала жена Усова правозащитному проекту «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России), его задержали днем 12 октября сотрудники ДПС: поводом стало то, что мужчина якобы слушал украинскую музыку, находясь в своем автомобиле. В суде РБК подтвердили, что Усов был задержан за прослушивание украинской музыки.

В начале октября полицейские в Крыму задержали двух девушек, спевших песню «Червона калина», которая, как уточняли в МВД, считается «боевым гимном экстремистской организации». Одна из них — победительница конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольга Валеева. В итоге девушкам предъявили обвинения по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России) и ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций). Суд назначил Валеевой штраф в размере 40 тыс. руб., ее подругу арестовали на десять суток.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов называл предательством по отношению к России звучание проукраинских песен и лозунгов и счел логичным отъезд на Украину тех, кто поддерживает «нацистский режим». «Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищает мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят», — заявил он.

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Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Илья Пламенев Илья Пламенев
Тверской суд Украина музыка Москва дискредитация армии
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