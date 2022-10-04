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«Миссис Крым-2022» оштрафовали за исполнение песни «Червона калина»

В Крыму полицейские задержали двух девушек, спевших песню «Червона калина», которая считается «боевым гимном экстремистской организации», сообщается в телеграм-канале МВД республики. Одна из них — победительница конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольга Валеева.

Ранее полиция начала проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором Валеева вместе с подругой пела песню «Червона калина».

В своем инстаграме (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Валеева написала, что исполняла песню «без всяких смыслов и подсмыслов» и не хотела что-либо пропагандировать.

Участников свадьбы с песней «Червона калина» наказали арестами и штрафами
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В итоге полицейские арестовали девушек 1987 и 1989 годов рождения и составили в отношении них административные протоколы по ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России), и ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций).

Суд назначил Валеевой штраф в размере 40 тыс. руб., ее подругу арестовали на десять суток, уточнили РБК в пресс-службе МВД по Крыму.

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