МВД проверит видео с украинской песней в исполнении «Миссис Крым-2022»

Полиция Крыма начала проверку после появления видео, на котором победительница конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольга Валеева вместе с подругой поет песню «Червона калина», сообщили РБК в пресс-службе МВД по Крыму.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказали телеканалу в ведомстве.

Видео, на котором Валеева вместе с подругой исполняет композицию в неформальной обстановке, опубликовали несколько телеграм-каналов, в том числе SHOT и «На видео видно».

В своем инстаграме (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) девушка написала, что исполняла песню без злого умысла и не хотела что-либо пропагандировать.

«Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов и символов! Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)», — написала она.

Советник главы республики Олег Крючков после публикации видео написал в «Телеграме», что «в Крыму никого не наказывают за нормальные украинские песни».

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«Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны! Хочешь петь «Червону Калыну» — предоставим площадку», — заявил он. Чиновник предложил отвезти Валееву к городам Николаев или Запорожье, которые сейчас контролируются украинскими войсками.

Ранее, в сентябре, Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы, на которой исполнили эту песню. Инстанция назвала композицию «боевой песней украинских националистов». В суде заявили, что песня «используется организацией украинских националистов (ОУН) (запрещенная в России экстремистская организация).