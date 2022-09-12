Аксенов предложил наказывать крымчан за проукраинские лозунги и песни

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Скандирование проукраинских лозунгов и исполнение «националистических» песен на публичных мероприятиях в Крыму является предательством по отношению к России, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он выступил за привлечение к ответственности участников и организаторов подобных мероприятий.

«Подобное поведение — предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир. А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят», — заявил Аксенов.

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