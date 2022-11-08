Морпехи рассказали губернатору о ситуации в Павловке «из первых уст»

Олег Кожемяко (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Приморья Олег Кожемяко опубликовал в своем телеграм-канале несколько видео с морпехами и «Тиграми» 155-й морской бригады Тихоокенского флота, которые, по его словам «вышли на связь» и передали информацию о ситуации в районе Павловки «их первых уст».

«Добрались мы до интернета, узнали, что вы о нас беспокоитесь», — говорит один из морпехов, стоя на фоне леса в окружении других военных. Его лицо размыто в видеоредакторе, а голос изменен. По словам военного, «дела в Павловке тяжелые», есть потери и раненные. «Но мы продолжаем давить противника, выполняя поставленную задачу», — сказал он.

«Недавно по ротации вышли мы из Павловки не на долгое время. Поменяли нас, чтобы мы постирались, пополнили запасы. У нас все хорошо, бои идут тяжелые, но, несмотря на упорное сопротивление противника, продвигаемся вперед», — говорит морпех со второго видео. «Есть, конечно, и раненные, и погибшие, но мы продолжаем сражаться, парни снова готовятся», — добавил он.

Накануне в соцсетях появилось обращение от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ к Кожемяко, в котором говорится о «больших неоправданных потерях» в боях в районе Павловки в ДНР и в котором морпехи просят обратиться в Минобороны России для разбора ситуации.

Кожемяко, комментируя эти видео, назвал преувеличенными сообщения о потерях под Павловкой. По его словам, он связался с боевыми командирами морпехов под Павловкой и получил от них информацию о ситуации на передовой. Ему сообщили: «Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие».

Минобороны России сообщило, что «за счет грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, воюющих в составе 155-й бригады морской пехоты, «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй».

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