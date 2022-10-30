Минобороны: российская армия вышла к южным окраинам села Павловка в ДНР

Минобороны сообщило о выходе российских сил к селу Павловка в ДНР

Фото: Google Maps

Российская армия на южно-донецком направлении вышла к окраинам села Павловка в Волновахском районе ДНР, сообщает Минобороны России. Павловка находится южнее Угледара, примерно в 50 км от Донецка.

«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 км и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка», — заявили в ведомстве.

В этом районе убиты свыше 100 украинских военных, уничтожен танк и другая техника. Шесть военнослужащих ВСУ попали в плен, захвачен один танк.

Кроме того, в районе расположенных неподалеку сел Владимировка и Новомихайловка российские военные «уничтожили противника» и «овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот».

На краснолиманском направлении российская армия отразила наступательные действия ВСУ в сторону населенных пунктов ЛНР, там в ходе боев убили более 50 украинских военнослужащих, танк и другую технику.

В ДНР была ликвидирована американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сбиты снаряды также американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В ЛНР сбили один реактивный снаряд «Ольха».