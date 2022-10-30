Минобороны сообщило о выходе российских сил к селу Павловка в ДНР

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Тарасова отказалась назвать провалом третье место Трусовой на Гран-при Спорт, 16:44
Песков призвал наладить работу госуправления, а не «рубануть шашкой» Политика, 16:30
Пять самых выдающихся астрономических объектов во Вселенной Индустрия 4.0, 16:30
Трусова проиграла Петросян и Самоделкиной на этапе Гран-при России в Сочи Спорт, 16:25
В Кремле заявили, что договоренности с Зеленским «ничего не стоят» Политика, 16:21
Минобороны заявило о движении дронов к Севастополю по зерновому коридору Политика, 16:15
«Урал» ничьей с вице-чемпионом продлил беспроигрышную серию в РПЛ Спорт, 16:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 16:02
Минобороны сообщило о выходе российских сил к селу Павловка в ДНР Политика, 15:36
МОК не упомянул гимнасток СССР и России в ролике об эволюции вида спорта Спорт, 15:26
В Финляндии допустили попадание оружия для Украины бандитам Политика, 15:17
Московское «Динамо» победой над «Торпедо» прервало серию поражений в КХЛ Спорт, 15:16
Восстановились ли вы после коронавирусной инфекции. Экспресс-тест РБК и Stada, 15:15
Худайбердиева и Базин выиграли этап Гран-при России в танцах на льду Спорт, 15:05
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о выходе российских сил к селу Павловка в ДНР

Минобороны: российская армия вышла к южным окраинам села Павловка в ДНР
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российская армия на южно-донецком направлении вышла к окраинам села Павловка в Волновахском районе ДНР, сообщает Минобороны России. Павловка находится южнее Угледара, примерно в 50 км от Донецка.

«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 км и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка», — заявили в ведомстве.

В этом районе убиты свыше 100 украинских военных, уничтожен танк и другая техника. Шесть военнослужащих ВСУ попали в плен, захвачен один танк.

Кроме того, в районе расположенных неподалеку сел Владимировка и Новомихайловка российские военные «уничтожили противника» и «овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот».

На краснолиманском направлении российская армия отразила наступательные действия ВСУ в сторону населенных пунктов ЛНР, там в ходе боев убили более 50 украинских военнослужащих, танк и другую технику.

В ДНР была ликвидирована американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сбиты снаряды также американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В ЛНР сбили один реактивный снаряд «Ольха».

Читайте на РБК Pro
Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения» От Бали до Казахстана — без ДМС: как страховать релоцированных работников Почему умственная работа выматывает и что с этим делать В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс.
Теги
Минобороны Украина ДНР спецоперация
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ
Политика
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях
Политика
В ЛНР сообщили, что военные отбили попытку наступления ВСУ у Кременной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter