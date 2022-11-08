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Минобороны России сообщило о сорванных и отраженных атаках ВСУ

Минобороны России сообщило о сорванных и отраженных атаках ВСУ на трех направлениях
Российские военные также уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ЛНР, Херсонской области, Запорожской области и хранилище топлива для военной техники ВСУ в Днепропетровской области
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска и артиллерия отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, на купянском направлении (т.е. атака развивалась с Харьковской области в направлении ЛНР), также авиация нанесла удары по двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся в атаку также с Харьковской области в сторону ЛНР, говорится в брифинге Министерства обороны России. Потери Украины на этом направлении оцениваются в более 160 человек убитыми и ранеными.

Сорвана попытка наступления двух украинских БТГ на краснолиманском направлении (ЛНР), также сообщили в Москве. Убиты свыше 100 украинских военных, говорится в сводке.

Помимо этого, ВСУ предприняли две попытки атаковать на южнодонецком направлении в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка, Минобороны России назвало их безуспешными. В Москве заявили, что украинские подразделения, потеряв около 90 человек, были «остановлены и рассеяны».

Диверсионно-разведывательные группы украинских военных предприняли девять попыток проникнуть в тыловые районы российской обороны на николаево-криворожском направлении. Российские военные уничтожили более 50 военнослужащих, заявили в Минобороны России.

ВС России также уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в ЛНР, Херсонской области, Запорожской области и хранилище топлива для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.

В Николаевской области уничтожены радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300 и украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». В Харьковской области был нанесен удар по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 американского производства.

Авиация ВКС сбила вертолет Ми-24 ВС Украины у населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области. Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Угледар ДНР.

Помимо этого, были перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в ДНР и Херсонской области.

Всего, по оценке Минобороны ВС России, в ходе спецоперации на Украине уничтожили:

  • 332 самолета, 171 вертолет, 2465 беспилотников;
  • 388 зенитных ракетных комплексов;
  • 6448 танков и боевых бронированных машин;
  • 884 боевые машины РСЗО и 3563 орудия полевой артиллерии и минометы.
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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минобороны Россия ВСУ атаки
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