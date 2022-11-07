WSJ: Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по вопросам ядерного оружия и Украины

WSJ узнала, что Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по Украине

Целью контактов помощника президента США Салливана с российским коллегой Ушаковым и секретарем Совбеза России Патрушевым состоит не в том, чтобы урегулировать ситуацию на Украине, а чтобы избежать риска эскалации

Фото: Ron Sachs / POOL / EPA / ТАСС

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы провел конфиденциальные контакты с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей и союзных стран.

По словам источников, цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование ситуации на Украине.

WSJ не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Кремль не ответил на запрос издания.

«Люди говорят о многом», — прокомментировала информацию о контактах Салливана с российскими высокопоставленными чиновниками пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, отказавшись от дальнейших комментариев.

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