WSJ узнала, что Салливан контактирует с Ушаковым и Патрушевым по Украине
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы провел конфиденциальные контакты с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей и союзных стран.
По словам источников, цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование ситуации на Украине.
WSJ не уточнила, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Кремль не ответил на запрос издания.
«Люди говорят о многом», — прокомментировала информацию о контактах Салливана с российскими высокопоставленными чиновниками пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, отказавшись от дальнейших комментариев.
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