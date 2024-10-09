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Политика ,  
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Вице-премьер Сербии рассказал об угрозе покушения на Орбана

Вице-премьер Сербии Вулин сообщил, что есть данные о подготовке покушения на Орбана. По его мнению, то, что за короткий период произошли покушения на Фицо и Трампа, не случайно. Вулин связывает это с их позицией по Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Сербия получала данные о подготовке покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью «Национальной обороне».

Об этом он рассказал, говоря об угрозе для премьер-министра Сербии Александра Вучича в связи с его позицией по ряду вопросов, включая конфликт на Украине, которая «неугодна Западу». По мнению Вулина, то, что «за один месяц» произошли покушения на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, «далеко не случайность».

«Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-­министра Венгрии Виктора Орбана. Все эти политики считали, что нужно прийти к мирным переговорам по Украине. И вот на этом фоне у нас прошли беспорядки в Белграде, предпринята попытка насильственных перемен», — сказал Вулин.

Ранее сербский вице-премьер также говорил о грозящей Вучичу опасности, приводя в пример покушения на Фицо и Трампа. В частности, в августе на фоне протестов из-за соглашения с ЕС о разработке литиевого месторождения в Сербии Вулин рассказал, что Москва уведомила Белград о готовящемся госперевороте. По его словам, также существовала угроза жизни Вучича.

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На Фицо напали 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Фицо перенес две операции.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Когда он вышел на сцену и начал произносить речь, раздалась стрельба. Погиб один из зрителей, еще двое были ранены. Трамп был ранен в ухо. Вторая попытка покушения на республиканца произошла 15 сентября возле его гольф-клуба во Флориде. Агенты Секретной службы заметили нападавшего и открыли стрельбу, позже он был задержан. Трамп не пострадал.

Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета, возвращаясь с мероприятия в Азербайджане на вертолете. Иранские власти назвали основной причиной крушения «сложные климатические и атмосферные условия местности», в том числе внезапно образовавшийся густой туман.

Виктор Орбан критикует поддержку Украины со стороны Запада и является противником ее вступления в ЕС и НАТО. Он выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров. В частности, в июле политик посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией», что вызвало критику со стороны других европейских политиков. По его словам, он неоднократно предлагал в рамках ЕС сценарии дипломатического урегулирования, но «это никого не интересовало».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Виктор Орбан Александр Вучич Дональд Трамп Роберт Фицо Эбрахим Раиси Сербия Венгрия
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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