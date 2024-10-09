Вице-премьер Сербии рассказал об угрозе покушения на Орбана

Вице-премьер Сербии Вулин сообщил, что есть данные о подготовке покушения на Орбана. По его мнению, то, что за короткий период произошли покушения на Фицо и Трампа, не случайно. Вулин связывает это с их позицией по Украине

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Сербия получала данные о подготовке покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью «Национальной обороне».

Об этом он рассказал, говоря об угрозе для премьер-министра Сербии Александра Вучича в связи с его позицией по ряду вопросов, включая конфликт на Украине, которая «неугодна Западу». По мнению Вулина, то, что «за один месяц» произошли покушения на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, «далеко не случайность».

«Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-­министра Венгрии Виктора Орбана. Все эти политики считали, что нужно прийти к мирным переговорам по Украине. И вот на этом фоне у нас прошли беспорядки в Белграде, предпринята попытка насильственных перемен», — сказал Вулин.

Ранее сербский вице-премьер также говорил о грозящей Вучичу опасности, приводя в пример покушения на Фицо и Трампа. В частности, в августе на фоне протестов из-за соглашения с ЕС о разработке литиевого месторождения в Сербии Вулин рассказал, что Москва уведомила Белград о готовящемся госперевороте. По его словам, также существовала угроза жизни Вучича.

На Фицо напали 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Фицо перенес две операции.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Когда он вышел на сцену и начал произносить речь, раздалась стрельба. Погиб один из зрителей, еще двое были ранены. Трамп был ранен в ухо. Вторая попытка покушения на республиканца произошла 15 сентября возле его гольф-клуба во Флориде. Агенты Секретной службы заметили нападавшего и открыли стрельбу, позже он был задержан. Трамп не пострадал.

Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета, возвращаясь с мероприятия в Азербайджане на вертолете. Иранские власти назвали основной причиной крушения «сложные климатические и атмосферные условия местности», в том числе внезапно образовавшийся густой туман.

Виктор Орбан критикует поддержку Украины со стороны Запада и является противником ее вступления в ЕС и НАТО. Он выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров. В частности, в июле политик посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией», что вызвало критику со стороны других европейских политиков. По его словам, он неоднократно предлагал в рамках ЕС сценарии дипломатического урегулирования, но «это никого не интересовало».