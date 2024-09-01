Иран назвал причину крушения вертолета президента Эбрахима Раиси
Основной причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали «сложные климатические и атмосферные условия местности», в том числе внезапно образовавшийся густой туман, заявили в Генштабе Вооруженных сил республики. Его заявление приводит агентство Mehr.
Эксперты изучили документы, связанные с выполненными миссиями, техническим обслуживанием и ремонтом вертолета с момента покупки до аварии. Также они протестировали электронное оборудование, сбоев не было зафиксировано. Эксперты исключили отклонение от проложенного маршрута, внешнюю атаку, а также выявили отсутствие сигналов о чрезвычайной ситуации в полете. Они пришли к выводу, что у воздушного судна не было технических проблем.
«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические и атмосферные условия местности в весенний сезон. Из-за внезапного прихода массы густого тумана и снижения видимости произошло столкновение вертолета с горой», — говорится в заявлении.
Президент Ирана является вторым по значимости официальным лицом государства (после духовного лидера). После гибели Раиси были назначены внеочередные выборы, на которых победу одержал кандидат от реформаторов Масуд Пезешкиан.
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