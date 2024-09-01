Иран назвал причину крушения вертолета президента Эбрахима Раиси

Причиной крушения вертолета с президентом Ирана стал густой туман, из-за которого произошло столкновение с горой, заявили в Генштабе. Там исключили версию об отклонении судна от маршрута и внешней атаке

Обстановка на месте крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси в горном районе иранской провинции Восточный Азербайджан, 20 мая 2024 г. (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

Основной причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали «сложные климатические и атмосферные условия местности», в том числе внезапно образовавшийся густой туман, заявили в Генштабе Вооруженных сил республики. Его заявление приводит агентство Mehr.

Эксперты изучили документы, связанные с выполненными миссиями, техническим обслуживанием и ремонтом вертолета с момента покупки до аварии. Также они протестировали электронное оборудование, сбоев не было зафиксировано. Эксперты исключили отклонение от проложенного маршрута, внешнюю атаку, а также выявили отсутствие сигналов о чрезвычайной ситуации в полете. Они пришли к выводу, что у воздушного судна не было технических проблем.

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические и атмосферные условия местности в весенний сезон. Из-за внезапного прихода массы густого тумана и снижения видимости произошло столкновение вертолета с горой», — говорится в заявлении.

Авиакатастрофа произошла 19 мая в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Раиси на вертолете возвращался в Иран со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Вместе с ним на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек, все они погибли.

Президент Ирана является вторым по значимости официальным лицом государства (после духовного лидера). После гибели Раиси были назначены внеочередные выборы, на которых победу одержал кандидат от реформаторов Масуд Пезешкиан.