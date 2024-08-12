Вице-премьер Сербии предупредил о грозящей Вучичу опасности

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич может стать следующей жертвой покушения после атак на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, заявил «РИА Новости» сербский вице-премьер Александр Вулин.

«Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич. Потому что со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет», — отметил Вулин.

По мнению вице-премьера, жизнь Вучича находится под угрозой со стороны тех, кто хочет, чтобы Сербия отринула нейтральность и ввела санкции против России, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

Кроме того, уточнил Вулин, жизнь Вучича находится под угрозой со стороны «наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах». Он подчеркнул, что такие большие группировки никогда не появляются без поддержки мощных спецслужб.

На Фицо напали 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Фицо перенес две операции, в конце мая его перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Когда он вышел на сцену и начал произносить речь, раздалась стрельба. Трамп схватился за ухо и лег на пол трибуны. Его окружили телохранители. Позже оказалось, что Трамп получил ранение в ухо — пуля задела экс-президента по касательной.

9 августа сербский президент сообщил, что Россия передала Сербии данные о готовящихся в стране массовых беспорядках, целью которых является госпереворот. По словам Вучича, подобные попытки тщетны, поскольку Сербия «неустанно движется вперед».

В Сербии вспыхнули акции протеста в июле. Они связаны с решением компании Rio Tinto реализовать в Сербии проект по добыче лития стоимостью $2,4 млрд. Проект Jadar был остановлен правительством в 2022 году, тоже на фоне протестов, когда активисты-экологи выразили беспокойство из-за возможного загрязнения окружающей среды в западной части страны. В июле 2024 года Конституционный суд Сербии признал незаконным запрет властей на развитие рудника.

В ходе митинга 11 августа в Белграде активисты заблокировали две железнодорожные станции, а также дорогу у моста Газела в столице. В протестах, по разным данным, участвовали от 25–27 тыс. до 40 тыс. человек.