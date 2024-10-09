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Политика ,  
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Мужчина прервал Орбана в Страсбурге вопросом, за сколько он предал страну

В Страсбурге во время вступительной речи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте к нему попытался прорваться мужчина — он выкрикивал вопросы премьеру, чем помешал выступлению. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet (MN).

По данным издания, это был член молодежной организации «Демократическая коалиция» и депутат муниципалитета Эрьзи (ДК) Мартин Гекички.

«За сколько вы предали свою страну, премьер-министр?», — закричал он, подбежав к Орбану. Как только мужчину вывели из зала, премьер-министр продолжил свое выступление.

Он также спросил у премьер-министра, «сколько он [Орбан] получил от президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за предательство Венгрии и Европейского союза».

Как отмечает газета, это уже не первый скандальный поступок Гекички.

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Венгерский премьер критикует поддержку Украины со стороны Запада и выступает против ее членства в ЕС и НАТО. В июле он посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией».

Орбан не раз говорил о неспособности Украины победить Россию. Киев не сможет одержать победу над Москвой на поле боя, поэтому необходимо добиваться прекращения огня и достижения мира, заявил он в ходе выступления в Страсбурге. Политик отметил, что ранее делал конкретные предложения по мирному урегулированию конфликта, но в ЕС «это никого не интересовало».

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Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
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