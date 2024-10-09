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Военная операция на Украине ,  
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Фон дер Ляйен поспорила с Орбаном из-за России

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Еврокомиссии считает, что Орбан «заигрывает» с Путиным, допускает иностранное вмешательство и «подводит» Венгрию. Венгерский лидер неоднократно выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине
Урсула фон дер Ляйен и&nbsp;Виктор&nbsp;Орбан во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция
Урсула фон дер Ляйен и Виктор Орбан во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция (Фото: Yves Herman / Reuters)

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он, по ее мнению, «заигрывает» с президентом России Владимиром Путиным, допускает иностранное вмешательство со стороны Москвы и Пекина и подводит венгерский народ. Ее заявление в ходе заседания Европарламента приводит европейская версия издания Politico.

«Есть еще некоторые, кто возлагает вину за эту войну (конфликт на Украине. — РБК) не на захватчика, а на захваченного, — сказала она и обратилась с риторическими вопросами к Орбану: — Стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров в советском вторжении 1956 года? Или чехов и словаков в советских репрессиях 1968 года? Или литовцев в советских репрессиях 1991 года?»

Как отмечает издание, выступление фон дер Ляйнен «было встречено аплодисментами со стороны проевропейских политических групп». «Мы одна семья. Ваша история — это наша история. Ваше будущее — это наше будущее. 10 млн венгров — это 10 млн веских причин продолжать вместе строить наше будущее», — завершила свое выступление глава ЕК.

До этого Орбан представил Европарламенту программу председательства Венгрии в Совете ЕС. В частности, политик заявил, что Еврокомиссия превратилась в «политическое оружие», вместо того чтобы защищать договоры Евросоюза. Он указал на проблемы конкурентоспособности и миграции, а также связал торможение европейской экономики с высокими ценами на энергоносители из-за отказа от импорта из России. Орбан призвал ЕС сократить административные барьеры и отказаться от чрезмерного регулирования.

Мужчина прервал Орбана в Страсбурге вопросом, за сколько он предал страну
Политика
Виктор Орбан&nbsp;(в центре)&nbsp;
После критики фон дер Ляйен ему вновь дали слово: «Я намеренно не поднимал наши разногласия, поскольку, как председатель Совета ЕС, работаю от имени Европы. Неправильно говорить об этих разногласиях, когда мы говорим о председательстве».

Орбан критикует поддержку Украины со стороны Запада и является противником ее вступления в ЕС и НАТО. Он выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров. В частности, в июле политик посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией». По его словам, он неоднократно предлагал в рамках ЕС сценарии дипломатического урегулирования, но «это никого не интересовало».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Венгрия Еврокомиссия Виктор Орбан Урсула фон дер Ляйен Военная операция на Украине
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
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