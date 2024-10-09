Фон дер Ляйен поспорила с Орбаном из-за России
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он, по ее мнению, «заигрывает» с президентом России Владимиром Путиным, допускает иностранное вмешательство со стороны Москвы и Пекина и подводит венгерский народ. Ее заявление в ходе заседания Европарламента приводит европейская версия издания Politico.
«Есть еще некоторые, кто возлагает вину за эту войну (конфликт на Украине. — РБК) не на захватчика, а на захваченного, — сказала она и обратилась с риторическими вопросами к Орбану: — Стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров в советском вторжении 1956 года? Или чехов и словаков в советских репрессиях 1968 года? Или литовцев в советских репрессиях 1991 года?»
Как отмечает издание, выступление фон дер Ляйнен «было встречено аплодисментами со стороны проевропейских политических групп». «Мы одна семья. Ваша история — это наша история. Ваше будущее — это наше будущее. 10 млн венгров — это 10 млн веских причин продолжать вместе строить наше будущее», — завершила свое выступление глава ЕК.
До этого Орбан представил Европарламенту программу председательства Венгрии в Совете ЕС. В частности, политик заявил, что Еврокомиссия превратилась в «политическое оружие», вместо того чтобы защищать договоры Евросоюза. Он указал на проблемы конкурентоспособности и миграции, а также связал торможение европейской экономики с высокими ценами на энергоносители из-за отказа от импорта из России. Орбан призвал ЕС сократить административные барьеры и отказаться от чрезмерного регулирования.
Орбан критикует поддержку Украины со стороны Запада и является противником ее вступления в ЕС и НАТО. Он выступает за прекращение огня и начало мирных переговоров. В частности, в июле политик посетил Украину, Россию и Китай с «мирной миссией». По его словам, он неоднократно предлагал в рамках ЕС сценарии дипломатического урегулирования, но «это никого не интересовало».
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