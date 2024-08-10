В правительстве Сербии объяснили разницу между Вучичем и Януковичем

Протесты в Сербии могут двигаться «по сценарию Майдана», однако Вучич «не Янукович», он не собирается бежать из страны и «уступать власть головорезам», заявил вице-премьер Вулин. 10 августа акция проходит в центре Белграда

Александр Вучич (Фото: Sarah Meyssonnier / EPA / ТАСС)

Протесты против плана по добыче лития в Сербии движутся «по сценарию Майдана», однако «причин для страха нет», заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, отметив, что Москва предупредила Белград о подготовке госпереворота. О последнем сербский президент Александр Вучич рассказал накануне.

«Нет причин для страха, у нас твердое и сильное государство, и президент Вучич не [бывший президент Украины Виктор] Янукович, он не собирается убегать и уступать власть головорезам, но у нас есть основания быть осторожными и очень серьезными», — приводит слова Вулина в эфире телепередачи «Права» партия «Движение социалистов», лидером которой он является.

Он отметил, что призвал Вучича серьезно отнестись к угрозам. По словам Вулина, сербский президент серьезно воспринимает угрозы безопасности страны, но не угрозы в свой адрес. «Он несет ответственность перед гражданами Сербии делать то, для чего они его выбрали, — руководить Сербией и сохранять мир и стабильность. Без него это будет невозможно. Они не нападают на него случайно. Он угроза, он плотина», — добавил вице-премьер.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. На фоне беспорядков в феврале 2014 года (так называемый Евромайдан) он договорился с лидерам оппозиции о проведении досрочных выборов президента и конституционных реформах. После заключения соглашения Янукович был фактически отстранен от власти, он бежал в Россию. В 2015 году Верховная рада лишила Януковича звания президента Украины из-за его отъезда из страны во время беспорядков. Он пытался оспорить это решение.

В июле Сербия и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании, затрагивающий стратегическое партнерство в области сырьевых ресурсов. Документ призван обеспечить экологически чистое производство и разработку литиевого месторождения, литий важен для производства аккумуляторов для электромобилей. Здесь находится один из крупнейших в Европе запасов крайне дефицитного и востребованного в мире сырья.

Соглашение вызвало протесты в Сербии. Лидер оппозиционного движения «Экологическое восстание» Александр Йованович назвал меморандум «смертным приговором» территории в районе реки Ядар и превращением Сербии в «дешевую сырьевую колонию».

9 августа Вучич заявил о полученных от Москвы данных о готовящихся массовых беспорядках, целью которых является госпереворот. До этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о попытках «определенных злонамеренных сил» «расшатать внутриполитическую ситуацию» в Сербии. «Вполне естественную заботу граждан об окружающей среде, в частности их взыскательное отношение к проектам добычи полезных ископаемых в интересах развития национальной экономики и повышения благосостояния народа, некие псевдодемократические круги стремятся цинично, не считаясь с издержками и рисками, преобразовать в протестное движение», — считает она.

Сербские власти сообщали о четырех задержанных участниках протестов. Вечером 10 августа массовая акция проходит в Белграде на площади Теразие. Центр города и прилегающие к площади улицы перекрыты, сообщает Blic. Газета «Вечерние новости» до этого писала, что организаторы протеста планируют захватить президентский дворец и ликвидировать Вучича.