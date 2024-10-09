Иранские депутаты попросили Совбез разрешить создание ядерного оружия
Группа из 39 иранских депутатов направила официальное письмо в Высший совет национальной безопасности (Совбез) исламской республики с просьбой пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить разработку ядерных вооружений. Об этом заявил инициатор обращения депутат Хасанали Эхлаки Амири, передает ISNA News.
«Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские страны не могут контролировать сионистский режим, поэтому этот ложный режим совершает любые преступления. На основании этого 39 парламентариев написали письмо в Высший совет национальной безопасности и подписали его, предложив совету пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран», — пояснил депутат.
Иранский однопалатный парламент (Исламский совет), членом которого и является Амири, состоит из 290 депутатов. Амири имеет докторскую степень в области юриспруденции и основ исламского права, в парламенте он возглавляет избирательный округ Мешхед (столица округа — город Мешхед — является бывшей столицей Ирана и вторым по численности населения городом страны после Тегерана).
Еще один иранский депутат Мохаммад Реза Сабагян Бафги объяснил инициативу угрозой со стороны Израиля ударить по ядерным и нефтяным объектам Ирана.
Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве верховного лидера страны Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, считая его производство противоречащим исламу.
Иран вечером 1 октября нанес массированный ракетный удар по территории Израиля в ответ на израильские удары по лидерам проиранских группировок. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что удар был нацелен на военные и разведывательные объекты в Израиле, в частности на три военные базы. Тегеран назвал свои действия обоснованными, а удары — успешными.
В ЦАХАЛ предупредили о «серьезном и значимом» ответе на эту атаку. Axios и The Wall Street Journal писали, что целью удара Израиля в ответ на массированную ракетную атаку Ирана могут стать нефтяные и ядерные объекты.
Тегеран, в свою очередь, пригрозил ударом по НПЗ в случае ответа израильской армии. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан говорил, что Израиль намерен распространить кризис в регионе, но Иран хочет предотвратить такое развитие событий.
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