Президент Ирана предупредил Израиль о «более сильном ответе»

Иран не хочет развития кризиса на Ближнем Востоке, ему «пришлось» ответить на последние действия Израиля в регионе. Если ситуация ухудшится, то и ответ будет более сильным, сказал иранский президент Пезешкиан

Масуд Пезешкиан (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Если Израиль продолжит эскалацию на Ближнем Востоке, то Иран даст более серьезный ответ на его действия, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, передает ISNA.

По словам иранского лидера, Израиль намерен распространить кризис в регионе, но Тегеран хочет предотвратить такое развитие событий. Он также призвал США и Европу помешать Израилю в этом.

Глава государства напомнил, что Иран не стал отвечать на убийство в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании — он погиб при взрыве 31 июля в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию Пезешкиана. Иран обвинил в убийстве Израиль.

«С самого начала я пытался сказать, что мы ищем мира и спокойствия, но Израиль убил нашего гостя [Ханию] в Тегеране. Нам сказали, что если мы подождем, то мы сможем установить мир [в секторе Газа]. <...> Мы ждали ради мира, но Израиль стал более настойчивым, и нам пришлось ответить. Если Израиль сейчас будет действовать по-другому, мы дадим более сильный ответ», — заявил он.

Вечером 1 октября Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар, по разным данным, было выпущено от 200 до 500 ракет. Это стало ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Они погибли при авиаударе ЦАХАЛ в южном пригороде Бейрута 27 сентября.

Как писали Financial Times и The Wall Street Journal, в политическом руководстве Ирана на фоне действий Израиля разошлись во мнении, стоит ли отвечать Израилю. В группе тех, кто сомневался, были Пезешкиан и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, так как сдержанность могла бы помочь добиться уступок от Запада в вопросах с ядерной сделкой и смягчения санкций. Некоторые политики в Иране полагают, что Израиль пытается втянуть Иран в «ловушку» — довести ситуацию до конфликта и свести на нет возможность разрядки с Западом.

Источник Financial Times в Иране сказал, что «убийство Насраллы стало последней каплей». Военные смогли убедить тех, кто выступал за сдержанную позицию, что если Иран не ответит, то «он потеряет своих сторонников и сильно навредит своей репутации».