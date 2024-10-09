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ЧВК «Вагнер» вернула тела погибших во время боя в Мали бойцов

28 июля повстанцы Мали сообщили, что неподалеку от границы с Алжиром туареги убили и ранили десятки военных, в том числе служащих в ЧВК «Вагнер». Их тела удалось вернуть
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Тела бойцов ЧВК «Вагнер», погибших летом в Мали, вернули в результате одной из операций, рассказал ТАСС глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. О возвращении тел также сообщает близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

28 июля повстанческое движение Мали «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD) сообщило, что в районе Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и вагнеровцев, а также взяли нескольких в плен.

Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК.

«В ночь на 30 сентября 2024 года FAMA (Вооруженные силы Мали. — РБК) и российские союзники выдвинулись для того, чтобы вернуть тела своих погибших товарищей, и сегодня исполнили свой долг», — уточнил Иванов. Он добавил, что это была «важная и ответственная миссия, которую обязательно нужно было выполнить». Для того чтобы вернуть тела, колонна ЧВК «Вагнер» «прошла труднейшие участки пустынной местности, кишащей азавадскими боевиками», сообщил канал «Разгрузка Вагнера». «Несмотря на постоянные попытки террористов контратаковать, задача была выполнена», — сообщили там. По словам главы СОМБ, погибших похоронят с почестями.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.

29 июля, на следующий день после боя между туарегами и вагнеровцами, официальный представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал, что Киев передал малийским повстанцам необходимую информацию, позволившую провести военную операцию против «Вагнера».

На фоне этого Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной. В украинском МИДе подчеркнули, что придерживаются норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.

В ЧВК подтвердили потери среди бойцов группы и Вооруженных сил Мали, но не назвали точное число погибших, раненых или взятых в плен.

Малийские власти сообщили о гибели двух своих солдат и ранении еще десяти. По словам местного чиновника, погибли или были взяты в плен как минимум 15 бойцов «Вагнера», по данным CSP-PSD, погибли 84 бойца ЧВК.

Как сообщил Reuters в сентябре, среди бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в столкновении с туарегами, были ветераны боевых действий, прошедшие бои на Украине, в Ливии, Сирии и других регионах.

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