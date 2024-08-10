 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЧВК «Вагнер» опровергли сбор гумпомощи для своих бойцов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» не нуждаются в гуманитарной поддержке, просьбы о помощи со стороны компании распространяют мошенники. Об этом сообщает телеграм-канал «Кепка Пригожина», принадлежавший пресс-службе покойного бизнесмена и основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.

По данным телеграм-канала, в соцсетях публикуют объявления о сборе гуманитарной помощь для военной группы.

«Все бойцы ЧВК «Вагнер» оснащены необходимым набором качественного снаряжения для выполнения всех поставленных перед ними задач и не нуждаются ни в какой поддержке из вне, ни материальной, ни нематериальной», — говорится в сообщении.

Тех, кто проводит подобные сборы, в ЧВК назвали мошенниками. Согласно принципам компании, «вагнеровцы» не принимают никаких пожертвований и помощи в виде беспилотников или амуниции, напомнили там. Ветеранам ЧВК помощь в лечении и реабилитации оказывают крупные гуманитарные проекты, отметили в группе.

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
Политика
Фото:Анатолий Карбинов / NEWS.ru / ТАСС

Ранее совет командиров ЧВК сообщил, что бойцы готовы принять участие в боях в Курской области, на фоне которых в регионе ввели режим контртеррористической операции.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, ВСУ за минувшие сутки потеряли на курском направлении до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
ЧВК Вагнер гумпомощь Военная операция на Украине
Материалы по теме
В московском автобусе избили 87-летнего старика из-за слов о ЧВК «Вагнер»
Политика
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
Политика
Times сообщил о подготовке ГУР атаки на «Вагнер» в Мали с прошлого года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Перед машиной губернатора Гладкова взорвался дронПолитика, 19:32
«Зенит» победил «Динамо» в РПЛ благодаря отбитому пенальти в конце матчаСпорт, 19:32
«Манчестер Сити» взял реванш у «Манчестер Юнайтед» за финал Кубка АнглииСпорт, 19:31
Afrique Média рассказал о борьбе украинского спецназа против армии МалиПолитика, 19:21
«Российское» золото китайских гимнасток. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 19:20
Минск назвал условие разрыва дипотношений с КиевомПолитика, 19:18
В ЧВК «Вагнер» опровергли сбор гумпомощи для своих бойцовПолитика, 19:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Оргкомитет Олимпиады пообещал спортсменам заменить испортившиеся медалиСпорт, 19:09
Forbes назвал самого «бедного» участника президентской гонки в СШАПолитика, 19:06
Бойца ММА Исмаилова будут судить за унижение человеческого достоинстваСпорт, 18:58
Событие Кэррингтона и геомагнитные бури: как изучают СолнцеРБК и Сбер, 18:44
Посольство заявило о работе по увольнению граждан Индии из армии РоссииПолитика, 18:26
Аналитики заявили, что «легкие успехи» у ВСУ под Суджей закончилисьПолитика, 18:23
Кадры затопленных улиц Петербурга на фоне бушующего циклона «Отилия»Общество, 18:17