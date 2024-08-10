В ЧВК «Вагнер» опровергли сбор гумпомощи для своих бойцов
Бойцы ЧВК «Вагнер» не нуждаются в гуманитарной поддержке, просьбы о помощи со стороны компании распространяют мошенники. Об этом сообщает телеграм-канал «Кепка Пригожина», принадлежавший пресс-службе покойного бизнесмена и основателя «Вагнера» Евгения Пригожина.
По данным телеграм-канала, в соцсетях публикуют объявления о сборе гуманитарной помощь для военной группы.
«Все бойцы ЧВК «Вагнер» оснащены необходимым набором качественного снаряжения для выполнения всех поставленных перед ними задач и не нуждаются ни в какой поддержке из вне, ни материальной, ни нематериальной», — говорится в сообщении.
Тех, кто проводит подобные сборы, в ЧВК назвали мошенниками. Согласно принципам компании, «вагнеровцы» не принимают никаких пожертвований и помощи в виде беспилотников или амуниции, напомнили там. Ветеранам ЧВК помощь в лечении и реабилитации оказывают крупные гуманитарные проекты, отметили в группе.
Ранее совет командиров ЧВК сообщил, что бойцы готовы принять участие в боях в Курской области, на фоне которых в регионе ввели режим контртеррористической операции.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, ВСУ за минувшие сутки потеряли на курском направлении до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники.
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