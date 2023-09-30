Митинг в поддержку Рубена Варданяна в Ереване. Видео
В Ереване началась акция в поддержку бывшего госминистра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна, сообщает корреспондент РБК.
Митингующие начали шествие от Матенадарана (Музей-институт древних рукописей им. Месропа Маштоца), они несут плакаты с фото Варданяна и других представителей Нагорного Карабаха, задержанных Азербайджаном.
Варданяна задержали 27 сентября на КПП в Лачинском коридоре, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом. Это произошло после завершения боевых действий в регионе, по итогам которых власти непризнанной республики согласились на условия Азербайджана, в том числе на роспуск правительства и армии.
В Баку Варданяна обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Власти Армении обратились в ЕСПЧ из-за задержания Варданяна.
Рубен Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково».
По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. По оценке Forbes Real Time, сейчас его состояние оценивается в $1,2 млрд.
В период активных военных действий в Карабахе в 2020 году Варданян просил президента России Владимира Путина помочь разрешить конфликт.