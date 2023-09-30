Митинг в поддержку Рубена Варданяна в Ереване. Видео

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В Ереване началась акция в поддержку бывшего госминистра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна, сообщает корреспондент РБК.

Митингующие начали шествие от Матенадарана (Музей-институт древних рукописей им. Месропа Маштоца), они несут плакаты с фото Варданяна и других представителей Нагорного Карабаха, задержанных Азербайджаном.

Варданяна задержали 27 сентября на КПП в Лачинском коридоре, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом. Это произошло после завершения боевых действий в регионе, по итогам которых власти непризнанной республики согласились на условия Азербайджана, в том числе на роспуск правительства и армии.

В Баку Варданяна обвинили в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Власти Армении обратились в ЕСПЧ из-за задержания Варданяна.