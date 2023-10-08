Алиев возложил на Францию вину за возможную напряженность с Арменией

Виновником возможного нового противостояния между Азербайджаном и Арменией будет Франция. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Глава государства особо подчеркнул, что передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского президента.

Алиев также объяснил, что отказался от переговоров в Гранаде именно из-за позиции Франции. Он добавил, что считает неправильным упоминание Азербайджана в принятом лидерами Евросовета, Германии, Франции и Армении итоговом заявлении при том, что представители Баку не участвовали во встрече.

Азербайджан 19–20 сентября провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась соглашением о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении армии непризнанной республики и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана. 28 сентября президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

5 октября в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества прошла встреча, посвященная нормализации армяно-азербайджанских отношений. В ней приняли участие Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. По данным Bloomberg, Алиев решил не ехать в Гранаду, после того как стало ясно, что на встрече не будет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.