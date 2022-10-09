ФСБ зафиксировала рост числа обстрелов приграничных территорий
Число обстрелов украинскими силами территорий Брянской, Курской и Белгородской области с начала октября значительно увеличилось, сообщила Федеральная служба безопасности России.
«За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов погиб один человек, пять — получили ранения, в том числе ребенок. Повреждения получили две электроподстанкции, 11 жилых домов, два административных здания и восемь пунктов пропуска через границу, указали в ФСБ.
Об обстрелах в Брянской, Курской и Белгородской областях регулярно сообщают местные власти. В этих регионах действует «желтый» уровень террористической опасности.
Материал дополняется.