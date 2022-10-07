Курский и белгородский губернаторы сообщили об обстреле сел
Поселок Волфино Глушковского района подвергся обстрелу, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в телеграм-канале.
«Зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет. Но есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов», — написал губернатор.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ «весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района». «Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана», — написал губернатор.
Курская область подвергается обстрелам с начала операции на Украине. 6 октября Старовойт сообщил, что под обстрел попало село Гордеевка, которое находится на границе с Сумской областью Украины.
«Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет», — сказал Старовойт.
Села региона попадают под обстрел с начала российской военной операции на Украине. 29 сентября Старовойт сообщил, что под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. По его словам, «зафиксировали более 20 прилетов».