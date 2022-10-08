Губернатор сообщил о новых обстрелах в Белгородской области

Это уже четвертый обстрел ВСУ, о котором губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 8 октября

Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области под обстрел попал город Грайворон и села, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Это уже четвертый обстрел области за 8 октября. Грайворон находится неподалеку от границы с Сумской областью Украины.

«Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. <...> Также в результате обстрела есть разрушения в хуторе Тополи. Пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома. В одном выбиты окна, в другом разрушены несущая стена и кровля», — написал Гладков.

Утром 8 октября Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Бюрич Валуйского городского округа Белгородсой области. Ранение получила 16-летняя девушка. Село находится в 1 км от границы с Харьковской областью.

Позже в тот же день губернатор области рассказал об обстреле села Тишанка в Волоконовском районе, никто не пострадал, осколками повреждены два легковых автомобиля. Ближе к вечеру Гладков заявил об обстреле окраины города Шебекино и повреждении линии электропередач. Местных жителей попросили уехать на время ликвидации последствий атаки. Шебекино находится примерно в 10 км от границы с Украиной.

С начала спецоперации на Украине власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах со стороны ВСУ, в ряде эпизодов — с жертвами, раненными и разрушениями. В Белгородской, а также в Курской и Брянской областях, где тоже сообщали об атаках со стороны Украины, действует первый, «желтый» уровень террористической угрозы.