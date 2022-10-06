Глава Курской области сообщил о смерти пенсионера во время обстрела

Обстрел села Теткино стал вторым за сутки в Курской области, до этого пострадало село Гордеевка

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Приграничный поселок Тёткино в Курской области опять оказался под обстрелом. Один человек погиб, поврежден газопровод и часть жилых домов, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Всего было зафиксировано не менее 10 «прилетов» со стороны Украины, рассказал он.

«К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким. Серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, здесь также поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольская. Окончательный масштаб повреждений будет понятен к рассвету», — сообщил губернатор.

Это как минимум второй обстрел в Курской области за сегодня, ранее несколько снарядов попали в село Гордеевка.

Село Теткино уже обстреливали 6-го, 12 и 20 сентября.

Власти приграничных с Украиной областей России регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов, прилегающих к границе. 16 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины города Валуйки. Тогда погиб один человек, еще двое получили ранения. 17 сентября власти Белгородской области сообщили, что при обстреле села Красный Хутор погибла женщина и два человека были ранены.

17 сентября в Курской области был обстрелян пограничный пункт пропуска «Крупец», который расположен в Рыльском районе. Тогда власти сообщили, что разрушений и пострадавших со стороны мирного населения не было, эвакуация не понадобилась.

29 сентября приграничный поселок Краснооктябрьский Курской области также попал под обстрел ВСУ. Повреждения получили здание бывшей школы, трехэтажный жилой дом и трансформаторная подстанция. «Часть поселка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды», — сообщал Старовойт.