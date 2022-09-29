Курский поселок частично остался без света и воды из-за обстрела

Под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, по нему «зафиксировали более 20 прилетов». В результате повреждения получила в том числе трансформаторная подстанция

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под обстрел ВСУ попал пограничный поселок Краснооктябрьский, «зафиксировали более 20 прилетов».

Среди мирных жителей пострадавших нет, разрушено здание бывшей школы, поврежден расположенный рядом с ним трехэтажный жилой дом, а также трансформаторная подстанция. Из-за последнего часть поселка осталась без света и воды.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. После начала военных действий в соседней стране власти приграничных российских регионов неоднократно сообщали об обстрелах, а также ввели высокий уровень террористической опасности. В Курской области в последний раз его продлили до 7 октября.

22 сентября под обстрел попало приграничное село Елизаветовка Глушковского района. По словам Старовойта, со стороны Украины было выпущено семь мин, после чего удар был отражен.

За несколько дней до этого были обстреляны поселок Теткино и село Волфино — в нем осколочные ранения получила женщина, работавшая в огороде.