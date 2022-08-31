В Брянской области 15 школ перевели на дистанционное обучение

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Ради безопасности учеников и сотрудников школ 15 образовательных учреждений Брянской области, расположенные вблизи границы с Украиной, с 1 сентября будут работать в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Такое решение было принято по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии с учетом действующего на территории региона высокого уровня опасности.

На дистанционное обучение уйдут шесть школ в Климовском районе области, три в Севском, по два учреждения в Суземском и Погарском районах и по одному в Трубчевском районе и Стародубском муниципальном округе, следует из перечня, опубликованного в Telegram-канале правительства Брянской области. Населенные пункты, в которых расположены учреждения, находятся на расстоянии до 10 км от границы.

Ранее подобное решение приняли в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что на дистанционку уйдут 13 из 86 школ Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов, решение коснется 872 школьников.

Учеников еще из нескольких учреждений будут возить в другие здания. Теткинская школа-интернат введет комбинированное обучение — 12 детей будут посещать уроки дистанционно, еще 34 человека временно перейдут в Пенскую школу-интернат. Почти все детские сады будут работать в режиме свободного посещения, а Троицкий детсад в Кироневском районе будет закрыт.

Граничащие с Украиной регионы после начала военной операции неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов. В апреле они ввели высокий уровень террористической опасности. С того момента в ряде регионов этот режим неоднократно продлевался, в Брянской области это последний раз сделали 22 августа.