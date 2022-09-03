Брянский губернатор сообщил об обстреле села Кистёр со стороны Украины

В результате обстрела были повреждены линии электропередач и частично разрушено дорожное полотно. По словам Богомаза, к восстановлению сетей приступят сразу после проверки безопасности на месте

Со стороны Украины было обстреляно село Кистёр Погарского района Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.



«В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

По его словам, бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей сразу после проверки безопасности нахождения на территории.

Село Кистёр находится примерно в 120 км юго-западнее Брянска на границе с Черниговской областью Украины. Население села — около 1 тыс. человек.

Богомаз в последний раз сообщал об обстреле приграничного села со стороны Украины 4 августа. Тогда под обстрел попало село Климово Климовского района.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл необходимость «денацификации и демилитаризации» Украины. В ответ Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.



Граничащие с Украиной регионы после начала военной операции неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов. В апреле они ввели высокий уровень террористической опасности. С того момента в ряде регионов этот режим неоднократно продлевался, в Брянской области это последний раз сделали 22 августа.