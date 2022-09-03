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Военная операция на Украине ,  

Брянский губернатор сообщил об обстреле села Кистёр со стороны Украины

В результате обстрела были повреждены линии электропередач и частично разрушено дорожное полотно. По словам Богомаза, к восстановлению сетей приступят сразу после проверки безопасности на месте

Со стороны Украины было обстреляно село Кистёр Погарского района Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал он.

По его словам, бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей сразу после проверки безопасности нахождения на территории.

Село Кистёр находится примерно в 120 км юго-западнее Брянска на границе с Черниговской областью Украины. Население села — около 1 тыс. человек.

Богомаз в последний раз сообщал об обстреле приграничного села со стороны Украины 4 августа. Тогда под обстрел попало село Климово Климовского района.

Богомаз сообщил об ответном ударе по ВСУ после обстрела села
Политика
Александр Богомаз

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл необходимость «денацификации и демилитаризации» Украины. В ответ Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Граничащие с Украиной регионы после начала военной операции неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов. В апреле они ввели высокий уровень террористической опасности. С того момента в ряде регионов этот режим неоднократно продлевался, в Брянской области это последний раз сделали 22 августа.


 

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